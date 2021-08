Rapport Santé, Climat et Environnement : Soigner une humanité à +2°C

Introduction

Un rapport de plus sur le climat ?

Non !

Ce document n’est pas un rapport scientifique, ce n’est pas le compte-rendu d’un colloque, ni un nouveau cri d’alerte.

Ce n’est pas un guide opérationnel ni la présentation de bonnes pratiques issues des cinq continents. Ou plutôt: c’est un peu tout cela à la fois.

Il s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent comprendre les liens entre climat, environnement et santé et connaître les solutions pour atténuer les conséquences sanitaires des changements climatiques.

Il contient des chiffres, des exemples d’actions concrètes, de bonnes pratiques et des recommandations pour relever le plus grand défi de santé publique du XXIe siècle.

Les conséquences des changements climatiques et de la dégradation de notre environnement occupent une bonne partie de l’agenda international. À des niveaux divers d’un continent à l’autre et au gré des changements politiques, l’Homme comprend progressivement que ses modes de vie sont une menace pour son propre avenir et celui de son écosystème.

Ce document est la mise à jour du texte publié en avril 2019, il apporte des compléments d’analyse et de nouveaux chiffres. Car entre-temps, la crise du Covid-19 a rappelé toute la pertinence et l’urgence de nos constats.

Comme toujours, les personnes les plus fragiles et vulnérables sont les premières et les plus touchées. 2022 marquera les 50 ans de la Conférence de Stockholm sur l’environnement et les 30 ans du Sommet de la Terre de Rio. Si ce document contribue à mieux faire comprendre les liens entre santé, climat et environnement, s’il permet de mettre en avant les solutions déjà à l’œuvre aux quatre coins du monde et d’en susciter de nouvelles, il aura été utile.