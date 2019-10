Rapport mondial trimestriel - Perspectives de récolte et situation alimentaire #3, septembre 2019

PAYS NÉCESSITANT UNE AIDE ALIMENTAIRE EXTÉRIEURE

Selon les estimations de la FAO, 41 pays de par le monde, dont 31 en Afrique, continuent d’avoir besoin d’une aide alimentaire extérieure. La persistance des conflits reste le principal facteur à l’origine du niveau élevé d’insécurité alimentaire grave, tandis que les conditions météorologiques défavorables ont aussi compromis la production agricole, réduisant les disponibilités vivrières et l’accès à la nourriture.

FAITS SAILLANTS PAR RÉGION

AFRIQUE La grave sécheresse enregistrée en Afrique de l’Est a entraîné une diminution des perspectives de production concernant la campagne principale de 2019 et une détérioration de l’état des parcours, tandis que l’insuffisance des précipitations a fait baissé les résultats en Afrique australe et en Afrique du Nord. L’insécurité et le temps sec en certains endroits ont assombri les attentes concernant la production de 2019 en Afrique de l’Ouest.

ASIE Le volume céréalier a augmenté en 2019 au Proche-Orient, l’amélioration de la sécurité ayant contribué au relèvement de la production en République arabe syrienne. Pour ce qui est de l’Extrême-Orient, la production céréalière devrait augmenter en 2019, principalement grâce à une plus importante récolte de blé en Inde. Les récoltes céréalières devraient aussi être en hausse dans les pays asiatiques de la CEI.

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES Selon les estimations, une récolte céréalière record aurait été rentrée en Amérique du Sud en 2019, grâce aux volumes importants enregistrés en Argentine et au Brésil. En ce qui concerne l’Amérique centrale et les Caraïbes, la récolte s’annonce bonne au Mexique, mais la répartition irrégulière des pluies saisonnières a entraîné de moindres perspectives de production dans d’autres pays de la sous-région.