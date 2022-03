Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2022 : Eaux souterraines rendre visible l’invisible

À propos du rapport

Abordant un thème différent chaque année, le Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau (WWDR) est le rapport phare d’ONU-Eau sur les problématiques liées à l’eau et à l’assainissement.

Le rapport est publié par l’UNESCO, au nom d’ONU-Eau, et sa production est coordonnée par le Programme mondial de l’UNESCO pour l’évaluation des ressources en eau.

Le rapport expose les principales évolutions de l’état, de l’utilisation et de la gestion de l’eau douce et de l’assainissement sur la base des travaux réalisés par les membres et les partenaires d’ONU-Eau.

Publié à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le rapport met à disposition des décideurs des connaissances et des outils pour leur permettre de concevoir et mettre en œuvre des politiques durables en matière d’eau. Il présente aussi certaines des meilleures pratiques ainsi que des analyses approfondies qui stimuleront les idées et galvaniseront les actions aux fins d’une meilleure gestion dans le secteur de l’eau et au-delà.

Le WWDR a été créé en réponse à un appel de la Commission des Nations Unies sur le développement durable (CDD) pour la production d’un compte-rendu périodique, à l’échelle du système des Nations Unies, sur l’état (quantitatif et qualitatif), l’utilisation et la gestion des ressources en eau douce.

Jusqu’en 2012, le WWDR était produit et publié tous les trois ans. En 2012, à la suite d’une enquête auprès des parties prenantes dans laquelle celles-ci ont demandé un changement de direction et de périodicité de la publication, les Membres d’ONU-Eau ont décidé de faire du WWDR une publication annuelle dotée d’une orientation thématique sur des questions stratégiques particulières relatives à l’eau.