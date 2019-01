Rapport mondial | 2019 - Événements de 2018 (Version abrégée en français)

Bilan annuel de HRW au sujet des droits humains dans le monde

La résistance croissante aux autocrates

Kenneth Roth, Directeur exécutif

L'inquiétant déclin du nombre de femmes dans le monde

Une disparité particulèrement prononcée en Chine et en Inde

Les enjeux moraux des médias sociaux

L'urgence d'un comportement plus responsable des entreprises de Silicon Valley

L'emprise croissante de la Chine sur les institutions internationales

Les tentatives de Pékin d'affaiblir les normes mondiales de responsabilité pénale et de justice

Les algorithmes peuvent-ils aider à éviter les erreurs humaines ?

Jugement humain et responsabilité à l’ère des nouvelles technologies

Les atrocités en tant que nouvelle normalité

Il est temps de revitaliser le mouvement « Plus jamais ça »

Au milieu de la tourmente

Le rôle croissant des puissances « moyennes » dans la résistance aux autocrates

Des personnes plus âgées, mais aussi plus isolées

L'importance de vieillir au sein de sa communauté et non dans une institution

Dans la 29e édition de son Rapport mondial annuel (version intégrale en anglais 674 pages – version abrégée en français 233 pages), Human Rights Watch examine les pratiques en matière de droits humains dans plus de 100 pays au cours de l’année 2018. Kenneth Roth, le directeur exécutif, affirme dans son essai introductif que les populistes qui répandent la haine et l'intolérance dans de nombreux pays sont confrontés à une résistance croissante. De nouvelles alliances de gouvernements respectueux des droits, souvent inspirées et rejointes par des organisations de la société civile et par le public, sont en train d’accroître le prix à payer pour les abus commis par des dirigeants autocratiques. Les succès de leurs démarches illustrent la possibilité de défendre les droits humains - voire la responsabilité de le faire – y compris aux heures les plus sombres.

Ce rapport est dédié à la mémoire de David Mepham, OBE, qui dirigeait le bureau de Londres de Human Rights Watch et qui est décédé d’un cancer le 21 octobre 2018, à l'âge de 50 ans. Son engagement en faveur des droits humains était inébranlable.