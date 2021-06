RAPPORT : Les juges doivent garantir une participation significative des victimes à la CPI

(La Haye, Paris) La FIDH publie aujourd’hui son rapport « À qui la Cour appartient-elle ? Manuel judiciaire sur les droits des victimes à la Cour pénale internationale ». Ce manuel fait le point sur la mise en œuvre des droits des victimes à la CPI jusqu’au début de l’année 2021, et présente des recommandations pratiques clés pour les Chambres sur le rôle qu’elles peuvent, et doivent, jouer pour assurer un exercice significatif des droits des victimes. L’assermentation de six nouveaux juges en mars 2021 est l’occasion pour tous les juges de la CPI de renouveler leur engagement pour la défense les droits des victimes tout au long des procédures de la Cour et pour harmoniser leurs droits procéduraux.

Se fondant sur des recherches approfondies et des entretiens avec 18 praticiens et experts, le rapport souligne que, pour rendre effectif l’accès des victimes à la Cour, il est primordial que les Chambres harmonisent leurs pratiques afin de fournir sécurité juridique aux victimes et aux praticiens. De la sensibilisation précoce aux réparations, les juges ont la plus haute autorité et ont le devoir et le privilège de s’assurer que la justice est rendue, non seulement pour les victimes, mais avec les victimes.

Ce manuel judiciaire couvre les principaux aspects des droits des victimes en sept chapitres, à la fin desquels on peut trouver des recommandations pratiques clés pour les Chambres. Après une vue d’ensemble des conditions préalables au processus de prise de décision en matière de droits des victimes (chapitre 1), le rapport se penche sur les moyens d’assurer une représentation légale adéquate et efficace, qui est une condition essentielle à une participation significative des victimes (chapitre 2). Il décrit comment les Chambres peuvent contribuer à améliorer le bilan de la Cour en termes de sensibilisation et d’engagement auprès des victimes, qui doivent être correctement informées afin d’être en mesure de faire valoir leurs droits (chapitre 3). Le manuel donne ensuite une vue d’ensemble des droits des victimes aux stades préliminaire et de l’enquête (chapitre 4), avant de souligner les améliorations apportées au processus permettant aux victimes d’être autorisées à participer et d’obtenir une reconnaissance officielle (chapitre 5), et les moyens pour les Chambres d’accroître la cohérence des pratiques de la CPI en ce qui concerne les modalités de participation des victimes (chapitre 6). Enfin, alors que le système de réparation est en cours d’élaboration dans le contexte de quatre affaires ayant atteint cette phase à la CPI, le rapport encourage les Chambres à profiter de cet élan pour tirer des enseignements, adopter des principes de réparation à l’échelle de la Cour et fournir des lignes directrices, afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse de mesures de réparation significatives (chapitre 7).