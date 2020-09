Rapport du Secrétaire général sur le renforcement du partenariat entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine sur les questions de paix et de sécurité en Afrique (S/2020/860)

I. Introduction

1 . Le présent rapport, qui fait suite à la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 16 décembre 2014 (S/PRST/2014/27), dresse un état de la mise en œuvre du Cadre commun Organisation des Nations Unies-Union africaine pour un partenariat renforcé en matière de paix et de sécurité, notamment dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), ainsi que de l’évolution du partenariat et des efforts déployés pour le renforcer. Il décrit les princip ales activités menées par le Bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine (BNUUA) et, plus largement, l’Organisation des Nations Unies, depuis la sortie de mon précédent rapport (S/2019/759), paru le 19 septembre 2019, notamment comme suite aux résolutions 2320 (2016), 2378 (2017) et 2457 (2019) du Conseil, et conformément aux objectifs de développement durable.

II. Le partenariat stratégique entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine

2 . Le partenariat stratégique ONU-Union africaine est d’une importance primordiale face aux défis complexes que doit relever l’Afrique en matière de paix et de sécurité. Dans les dernières années, les deux organisations ont travaillé à approfondir leur collaboration à tous les stades du cycle de conflit, conscientes de leurs atouts respectifs comme des valeurs et des intérêts qu’elles partagent, et fidèles à l’engagement pris à l’égard de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons.