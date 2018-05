Rapport du Secrétaire général : Protection des civils en période de conflit armé (S/2018/462)

I. Introduction

Le présent rapport fait suite à la déclaration du Président du Conseil de sécurité du 25 novembre 2015 (S/PRST/2015/23). Il vient également donner suite à la demande formulée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2286 (2016) de mieux rendre compte de la protection apportée aux activités médicales en période de conflit armé.

Dans mon rapport précédent (S/2017/414), j’ai souligné que le moyen le plus efficace de protéger les civils est de prévenir le déclenchement, l’intensification, la poursuite ou la récurrence des conflits armés. Cela reste ma priorité absolue. Le dialogue et des processus de paix sans exclusive qui répondent aux revendications des parties et débouchent sur des solutions durables, de concert avec une approche globale à long terme visant à s’attaquer aux causes profondes des conflits et à prévenir l’intensification ou la récurrence des conflits, à promouvoir les droits de l’homme et l’état de droit et à renforcer la gouvernance et les institutions, sont indispensables.

Dans mon rapport sur la consolidation et la pérennisation de la paix (A/72/707-S/2018/43) publié en janvier 2018, j’entendais forger une vision commune dans l’ensemble du système des Nations Unies et y favoriser le partage de mécanismes et de capacités dans le but d’aider les États Membres à pérenniser la paix et édifier des nations résilientes et prospères, conformément à l’engagement qu’ils ont pris de ne pas faire de laissés-pour-compte. J’attends avec intérêt d’oeuvrer avec les États Membres pour donner suite aux recommandations formulées dans ce rapport. Dans le même temps, les travaux se poursuivent au sein de l’ONU pour élaborer un dispositif de prévention qui permettra au système d’optimiser ses outils et ressources existants à l’appui d’un vaste programme de prévention et de mieux sanctionner les violations.

Lorsque nous ne pouvons pas prévenir ou régler les conflits, nous devons renforcer la protection des civils. Ce faisant, nous contribuons également à jeter les bases de la paix future. Dans mon précédent rapport, j’ai défini trois priorités en matière de protection : renforcer le respect du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme et inciter les parties à un conflit à adopter de bonnes pratiques ; protéger la mission humanitaire et médicale et donner la priorité à la protection des civils dans les opérations de paix des Nations Unies ; et prévenir les déplacements forcés et rechercher des solutions durables pour les réfugiés et les déplacés. Dans le présent rapport, j’examine les progrès réalisés par rapport à ces priorités en mettant l’accent sur le renforcement du respect du droit international et la promotion des pratiques optimales.

La deuxième partie passe en revue la situation mondiale en matière de protection des civils en période de conflit armé du 1er janvier au 31 décembre 2017. Elle révèle une situation d’horreur et de souffrances incessantes qui touche des millions de femmes, d’enfants et d’hommes dans tous les conflits. Les civils sont régulièrement tués ou mutilés, et les biens de caractère civil endommagés ou détruits, dans des attaques ciblées ou aveugles au cours desquelles souvent des engins explosifs sont largement utilisés. Les civils sont contraints de partir et livrés à un sort périlleux tandis que d’innombrables autres sont portés disparus. Le personnel humanitaire et médical est souvent pris pour cible et tué ou empêché de répondre à ceux qui sont dans le besoin, tandis que l’insécurité alimentaire engendrée par les conflits et les risques de famine met en péril des millions de vies. Tout cela, ainsi que la décimation de villes entières et de communautés et sociétés autrefois dynamiques qui en étaient la force vive, sapent les perspectives de paix et de stabilité et la restauration de l’espoir et des perspectives d’avenir.

La situation en matière de protection des civils est sombre, et il faut prendre des mesures d’urgence pour y remédier. Comme il ressort de la troisième partie, à mesure que les conflits s’urbanisent, et sont donc susceptibles de toucher des dizaines de millions de personnes, l’application effective du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme revêt une importance capitale. On ne peut pas tolérer que des civils soient pris pour cible. On ne peut pas ne pas protéger les civils. Le Conseil de sécurité et les États Membres peuvent difficilement se permettre de renoncer à leurs responsabilités face aux violations généralisées et laisser les divergences politiques empêcher ou entraver une action concertée pour y faire face et les prévenir. Les enjeux pour les civils – et pour la paix et la sécurité internationales – sont tout simplement trop élevés.

Il y a toutefois des lueurs d’espoir. Premièrement, les États Membres admettent de plus en plus que le respect du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme joue un rôle déterminant dans les efforts qu’ils déploient pour empêcher le débordement et la reprise des conflits armés et pour lutter contre le terrorisme et prévenir l’extrémisme violent. Deuxièmement, il existe des mesures pratiques que les parties aux conflits et les États Membres ont déjà prises et pourraient de nouveau prendre pour respecter et faire respecter la loi et améliorer la protection des civils.