Rapport du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, Felipe González Morales (A/77/189)

Soixante-dix-septième session

Point 69(b) de l’ordre du jour provisoire*

Promotion et protection des droits humains : questions relatives aux droits humains, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Rapport du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants

Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à l’Assemblée générale, en application de la résolution 74/148 de l’Assemblée générale et de la résolution 43/6 du Conseil des droits de l’homme, le rapport du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, Felipe González Morales.

Résumé

Le présent rapport rend compte des principales activités menées par le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, Felipe González Morales, depuis la présentation de son dernier rapport à l’Assemblée.

Dans le rapport, le Rapporteur spécial examine la relation complexe entre changements climatiques, droits humains et migrations, ainsi que le caractère multidimensionnel des migrations internationales dans le contexte des changements climatiques. Il examine la situation au regard des droits humains des migrants affectés par les changements climatiques, en particulier celle des femmes, des enfants, des peuples autochtones, des minorités et d’autres groupes en situation de vulnérabilité particulière, et analyse les progrès réalisés dans la définition de filières de migration régulière accessibles et souples susceptibles de constituer une option d’adaptation aux changements climatiques.

À partir des informations et des analyses fournies par les États, les organisations internationales, la société civile et les autres parties prenantes, le Rapporteur spécial recense les pratiques prometteuses, les efforts en cours et les difficultés existantes, et propose un ensemble de recommandations visant à promouvoir une migration digne pour tous les migrants, y compris ceux qui sont touchés par les changemen ts climatiques, en tenant compte de leurs droits humains et de leurs besoins de protection spécifiques.