Rapport du Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, Balakrishnan Rajagopal (A/77/190)

Soixante-dix-septième session

Point 75 b) de l’ordre du jour provisoire*

Promotion et protection des droits humains : questions relatives aux droits humains, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice effectif des droits humains et des libertés fondamentales

Logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, et droit à la nondiscrimination à cet égard

Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à l’Assemblée générale, conformément à la résolution 43/14 du Conseil des droits de l’homme, le rapport du Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, Balakrishnan Rajagopal.

Rapport du Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, Balakrishnan Rajagopal

Le droit à un logement convenable pendant un conflit violent

Résumé

Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, ainsi que sur le droit à la nondiscrimination à cet égard, souligne que les atteintes massives au droit à un logement convenable se poursuivent à un niveau sans précédent pendant et après les conflits violents. Les attaques et les bombardements contre des cibles civiles et la destruction de villes et de villages entiers – qui privent des millions de personnes d’un logement – persistent avec la même intensité malgré le développement des droits humains et du droit humanitaire modernes.

Les droits humains, le droit humanitaire international et le droit pénal ont beau interdire toutes les formes de destruction arbitraire de logements, les déplacements arbitraires, les expulsions et d’autres atteintes graves et généralisées au droit à un logement convenable, les violations flagrantes du droit à un logement convenable se poursuivent de manière alarmante en temps de conflit. Ces graves atteintes aux droits humains restent généralement impunies, renforcent les discriminations et la ségrégation en matière de logement et donnent rarement lieu à des indemnisations, à des possibilités de retour volontaire et à des solutions justes et durables.

Les organes de l’Organisation des Nations Unies et les organismes des Nations Unies, y compris le Secrétariat, l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Conseil des droits de l’homme, les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits humains, les missions d’établissement des faits du Haut-Commissariat aux droits de l’homme ainsi que les tribunaux internationaux portent une attention croissante aux atteintes graves aux droits au logement dans les situations de conflit et après un conflit. Cependant, il est urgent que la communauté internationale fasse davantage pour prévenir ces violations flagrantes, y mettre un terme et les surmonter, et pour garantir la justice et le respect des droits humains après un conflit et dans les situations de reconstruction.

Le présent rapport présente une analyse des obstacles juridiques, politiques et pratiques qui empêchent de prévenir la destruction massive systématique et intentionnelle de logements pendant un conflit violent, d’y mettre fin et d’y répondre.

Le Rapporteur spécial y affirme la nécessité de reconnaître ces violations graves du droit international comme « domicides » – un crime distinct en droit pénal international – et conclut par une série de recommandations visant à prévenir et à éliminer ce fléau omniprésent pour l’humanité.

I. Introduction