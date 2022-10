Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques (A/77/226)

Soixante-dix-septième session

Point 69 b) de l’ordre du jour provisoire

Promotion et protection des droits humains :

questions relatives aux droits humains, y compris

les divers moyens de mieux assurer l’exercice

effectif des droits humains et des libertés

fondamentales

Promotion et protection des droits humains dans le contexte des changements climatiques

Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à l’Assemblée générale le rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques, Ian Fry, soumis en application de la résolution 48/14 du Conseil des droits de l’homme.

Promotion et protection des droits humains dans le contexte de l’atténuation des changements climatiques, des pertes et préjudices et de la participation

Résumé

Les changements climatiques nous placent face à une crise mondiale. Dans le monde entier, ils entraînent des violations des droits humains et ont des conséquences néfastes sur l’exercice de ces derniers. Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques souligne la référence faite aux droits humains dans le préambule de l’Accord de Paris et prend en considération les incidences des mesures d’atténuation sur ces droits. Il s’attache particulièrement à relever l’absence généralisée et désastreuse de mesures destinées à remédier aux pertes et préjudices résultant des changements climatiques et aux effets de ces derniers sur les droits humains. Le Rapporteur spécial met également en évidence le grave décalage qui existe entre ceux qui continuent à soutenir l’économie des combustibles fossiles et ceux qui sont les plus touchés par les effets des changements climatiques. Il souligne en outre que les personnes les plus touchées par ces effets sont celles qui participent le moins aux processus politiques et décisionnels et y et sont les moins représentées. Le Rapporteur spécial formule diverses recommandations visant à mettre un terme à l’utilisation des combustibles fossiles, à combler le déficit de financement des pertes et préjudices, à améliorer la participation des défenseurs des droits autochtone s et environnementaux et à protéger les droits de ces derniers. Nous sommes déjà confrontés à une urgence climatique qui entraîne de graves violations des droits humains. Nous ne pouvons plus attendre. Il est temps de réagir à cette urgence.

I. Introduction