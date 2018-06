Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants (A/HRC/38/41)

Le 20 octobre 2017, le Rapporteur spécial a présenté à l’Assemblée générale le rapport du précédent titulaire du mandat sur le programme visant à faciliter la mobilité humaine à l’horizon 2035 (A/72/173). Depuis sa nomination, le Rapporteur spécial participe à l’élaboration du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le 30 août 2017, il a prononcé un discours d’ouverture à l’occasion d’une consultation régionale à Santiago (Chili). Il a également pris part à la sixième consultation thématique sur le pacte mondial intitulée « Les migrations irrégulières et les voies de migration régulières, ainsi que le travail décent, la mobilité de la main-d’œuvre, la reconnaissance des compétences et des qualifications et d’autres mesures pertinentes », qui a eu lieu à Genève les 12 et 13 octobre 2017. Il a également participé à une conférence d’évaluation de la situation à Puerto Vallarta (Mexique) du 4 au 6 décembre 2017, et a apporté une contribution au rapport du Secrétaire général intitulé « Rendre les migrations bénéfiques à tous » (A/72/643). À ce titre, il a proposé des idées sur la manière d’élaborer le pacte mondial tout en mettant l’accent sur la nécessité de disposer, au sein du système des Nations Unies, d’un cadre normatif et institutionnel solide et fondé sur les droits de l’homme dans le domaine des migrations, qui permette de garantir le respect du principe de responsabilité, le suivi et le contrôle.

Le Rapporteur spécial a pris part à des conférences régionales et internationales, notamment, en tant qu’intervenant, à un séminaire sur la justice et la migration organisé par le Bureau du défenseur public national du Chili et la Cour interaméricaine des droits de l’homme à Santiago (Chili) le 8 août 2017. Il a donné une conférence sur les normes relatives aux migrations à l’Université nationale autonome de Mexico (Mexique) le 7 septembre 2017 ; a présenté un exposé sur les migrations, intitulé « Challenges for the international community » (Défis pour la communauté internationale) à l’Université du Texas à Austin (États-Unis) le 4 octobre 2017 ; et a présenté un exposé sur le thème « Migrations, droits et obligations des États dans un contexte globalisé » à l’Université de Genève, le 12 octobre 2017. Du 20 au 23 novembre 2017, il a participé à une session de formation pour les nouveaux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales organisée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) à Genève.