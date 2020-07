Rapport des Nations Unies sur la faim : réaction d’Oxfam

D’après la publication du nouveau rapport des Nations Unies sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le Monde, ce sont trois milliards de femmes, hommes et enfants – soit plus d’un tiers de l’humanité – qui n’ont pas les moyens aujourd’hui d’accéder à une alimentation saine et de qualité. Et des millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Depuis 2014, elles seraient 60 millions de plus à être dans ce cas.

Pour Rashmi Mistry, responsable de la campagne « Cultivons » d’Oxfam, l’alerte est claire :

« Les chiffres du rapport des Nations Unies sont alarmants. Ils montrent les défaillances profondes de notre système alimentaire. Des milliards de personnes paient le prix de l’échec des politiques menées depuis des décennies, et le COVID-19 est la goutte qui fait déborder le vase. »

« Les gouvernements doivent financer en totalité l’appel humanitaire des Nations Unies face à la crise du COVID-19 et annuler la dette des pays les plus pauvres pour leur permettre de dégager les fonds pour faire face à cette hausse de la faim liée à la pandémie. »

« Les gouvernements doivent soutenir des systèmes alimentaires plus justes, plus résilients et plus durables qui permettront de nourrir l’humanité. Cela signifie donner la priorité aux besoins des paysan.ne.s et travailleurs.euses par rapport aux grosses entreprises agro-alimentaires, combattre la crise climatique et garantir un revenu décent à tou.te.s les travailleurs.euses. »

Le Rapport 2020 des Nations Unies sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde sera publié aujourd’hui à 10h EDT/ 14h GMT. Plus de détails sont disponibles sur le site de la FAO.

Le rapport d’Oxfam, « Le virus de la faim, » publié la semaine dernière révèle comment le COVID-19 alimente la faim dans un monde affamé. Il développe les actions nécessaires pour empêcher la pandémie d’aggraver la faim, et donne des recommandations aux gouvernements pour construire des systèmes alimentaires plus justes, durables et résilients au lendemain de la pandémie.

