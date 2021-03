Rapport de réunion : usage de la force hors détention s’apparentant à de la torture ou à d’autres mauvais traitements

INTRODUCTION

Le 28 janvier 2021, l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) a organisé une réunion d’information thématique virtuelle de deux heures avec le Comité des Nations unies contre la torture (ci-après le Comité) sur l’usage de la force hors détention du point de vue de l’interdiction absolue de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (PTCID). Cette réunion d’information, menée sous la forme d’un panel de discussion selon la règle de Chatham House, a permis de créer un espace d’échange entre des membres du Comité, des représentant·e·s d’organisations et de tribunaux internationaux des droits humains, des avocat·e·s, des universitaires et des représentant·e·s de la société civile. Deux panels, composés de quatre intervenant·e·s chacun, ont présenté les deux thèmes suivants : « Le cadre normatif international et la jurisprudence relatifs à l’usage de la force hors détention : quels enjeux et quelles évolutions récentes ? » et « Combattre l’usage excessif de la force, de la discrimination et de la sécurisation : identification des meilleures pratiques ». Deux cas de pays ont été présentés afin d’examiner « le rôle et les réalisations des organisations de la société civile dans le suivi et la protection contre les abus commis par les responsables de l’application des lois en Colombie » et « l’importance des réformes de la police et des organes d’enquête indépendants au Nigeria » (cf. ordre du jour). Une note conceptuelle avait été envoyée au préalable afin de servir de fondement à la discussion.

Les évènements de ces dernières années nous ont montré que, plus que jamais, la torture ne se pratique pas uniquement entre quatre murs, mais aussi au grand jour. Du Chili à Hong Kong, en passant par le Bélarus, le monde entier assiste à une vague de violente répression des mouvements de contestation par les responsables de l’application des lois en violation du droit international relatif aux droits humains et, en particulier, de l’interdiction absolue de la torture et autres mauvais traitements. Les pratiques répressives de maintien de l’ordre vont de pair avec une diversification croissante des armes de maintien de l’ordre, y compris, parfois, de qualité militaire, entraînant de graves conséquences sur la santé. En parallèle, le monde assiste à une tendance à la militarisation particulièrement inquiétante des forces de police civile.

Dans le contexte actuel du Covid-19, l’application de mesures de santé a exacerbé la violence perpétrée par les responsables de l’application des lois, qui a atteint des niveaux inquiétants. Les cas de litiges fonciers et d’expulsions forcées, en plus de la migration irrégulière et des situations de contrôle aux frontières, constituent des contextes hors détention où la force est régulièrement utilisée de façon abusive. La discrimination généralisée à l’encontre des personnes d’origine africaine et d’autres minorités raciales ou ethniques et la marginalisation des personnes défavorisées constituent certaines des causes profondes de ces abus par les forces de l’ordre.

En parallèle, les associations de défense des droits humains ont déployé d’importants efforts dans le but d’établir des normes et des principes visant à limiter l’usage de la force, grâce à un ensemble d’instruments. Parmi ces instruments, il convient de mentionner : le Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux (2016), le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants « Protocole d’Istanbul » (à venir) et l’Observation générale n° 36 concernant le droit à la vie (2019). Parmi les autres avancées, on trouve l’Observation générale n° 37 sur le droit de réunion pacifique (2020), le Protocole de Berkeley sur l’utilisation des sources ouvertes numérique dans les enquêtes (2020), les Lignes directrices de l’Organisation des Nations unies relatives aux droits de l’Homme et à l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre du maintien de l’ordre (2020), les rapports thématiques sur la protection du droit à la vie lors de l’application de la loi (2014) et sur l’usage de la force hors détention (2017), le rapport conjoint sur La bonne gestion d’un rassemblement, les rapports des organes régionaux, les décisions relatives aux communications individuelles, les observations finales des Organes de Traités des Nations unies et la jurisprudence des tribunaux régionaux des droits de l’Homme.

Face aux écarts et aux disparités observés entre les différents schémas existants d’usage abusif de la force, notamment le recours abusif à des armes létales et à létalité réduite, d’une part, et, d’autre part, les cadres juridique internationaux et nationaux, le Comité et les participants ont examiné ensemble comment le Comité pouvait renforcer son rôle de suivi, d’interprétation et de protection lorsqu’il abordait cette forme de torture ou d’autres PTCID.

Ce rapport de réunion d’information est structuré autour de quatre sujets que les participants ont passés en revue : I. Domaine d’application et limites des principes du recours à la force ; II. Le maintien de l’ordre lors des rassemblements et les risques des armes à létalité réduite ; III. Application du cadre de lutte contre la torture à l’usage de la force ; et IV. Principales avancées des travaux du Comité sur l’usage de la force hors détention. Le rapport se termine par un ensemble de recommandations portant sur les insuffisances actuelles et les possibilités futures.

Outre les échanges qui ont eu lieu lors de la réunion d’information thématique, ce rapport s’inspire également d’un examen documentaire de sources secondaires, notamment des travaux du Comité, d’autres organes et instruments internationaux, des rapports rédigés par l’OMCT au cours des dernières années sur l’usage de la force dans certains pays spécifiques, et des contributions de Groupes régionaux d’intervention judiciaire du Réseau SOS-Torture.