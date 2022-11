Rapport de l’Expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre (A/77/235)

Soixante-dix-septième session

Point 69 b)de l’ordre du jour provisoire

Promotion et protection des droits humains : questions

relatives aux droits humains, y compris les divers

moyens de mieux assurer l’exercice effectif des droits

humains et des libertés fondamentales

Protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à l’Assemblée générale le rapport de l’Expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, Victor Madrigal-Borloz, en application de la résolution 45/10 du Conseil des droits de l’homme.

Résumé

Dans le présent rapport, l’Expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, Victor Madrigal-Borloz, met en lumière les dynamiques liées au genre, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre se manifestent dans le contexte des conflits armés ainsi que de la consolidation et du maintien de la paix, conformément aux demandes formulées en ce sens. Dans le rapport, il fournit un aperçu de l’application d’un ensemble complet de ressources juridiques destinées à favoriser la prévention, la participation, la protection, l’aide et la paix durable en faveur des personnes, des communautés et des populations qui souffrent de la violence et de la discrimination qui se produisent en temps de guerre à travers le monde. L’Expert indépendant vise à poser les bases nécessaires pour élargir les politiques existantes au sein du système des Nations Unies afin de veiller à ce que les acteurs étatiques et non étatiques respectent leurs obligations.

I. Introduction

1. Les organismes du système des Nations Unies chargés des droits humains rassemblent des connaissances utiles sur la violence et la discrimination exercées à travers le monde par des acteurs étatiques et non étatiques en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre réelles ou supposées. L’Expert indépendant entend contribuer à combler le manque de données factuelles concernant toutes les dimensions de genre des conflits armés, leurs causes profondes et leurs conséquences, et renforcer les stratégies du système des Nations Unies pour y faire face. Le rapport a pour objet de fournir une évaluation de la dynamique des conflits, des dispositifs de participation à la consolidation de la paix et aux transitions politiques ainsi que des mesures permettant l’accès à la vérité, à la justice et à la non-répétition : tout cela à la lumière d’un cadre de droit international complet relatif à la non-discrimination, l’autonomisation, la participation et la responsabilité, ainsi que de l’aspiration juste à une paix durable pour tous.

2. L’Expert indépendant est reconnaissant à tous les États, entités, organisations et individus qui ont à cœur de soutenir son travail et qui ont apporté des contributions de fond au présent rapport. Les communications seront publiées sur la page Web de l’Expert, sauf s’il en est décidé autrement pour des raisons de sécurité.

3. Dans le présent rapport, l’expression « conflit armé » s’entend conformément au droit international humanitaire coutumier et au droit conventionnel en vigueur :

a) On parle de « conflit armé international » lorsqu’un ou plusieurs États ont recours à la force armée contre un autre État, quelles que soient les raisons ou l’intensité de cette confrontation, ou lorsque dans un conflit armé des peuples luttent contre la domination coloniale, l’occupation étrangère ou les régimes racistes dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination (guerres de libération nationale) ;

b) On entend par « conflit armé interne » des affrontements armés prolongés entre des forces armées gouvernementales et les forces d’un ou plusieurs groupes armés, ou entre de tels groupes, sur le territoire d’un État partie aux Conventions, dès lors que l’affrontement armé atteint un niveau minimum d’intensité et que les parties au conflit sont quelque peu organisées. Dans certains cas, l’expression peut également renvoyer à la définition plus restreinte figurant dans le Protocole additionnel II, qui complète l’article 3 commun aux Conventions de Genève.

4. L’Expert indépendant emploie l’expression « personne de genre variant » pour désigner les personnes dont l’identité de genre s’écarte de la norme appliquée. L’acronyme LGBT, couramment utilisé pour désigner les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et les termes « queer », « en questionnement » et « asexuel » sont le reflet d’identités politiques et juridiques et peuvent ne pas correspondre à la manière dont les personnes touchées par la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre s’identifient. En ce qui concerne les personnes intersexes, l’Expert indépendant applique une politique cohérente qui consiste à ne pas extrapoler les données et les cadres stratégiques relatifs aux personnes LGBT à la population intersexe sans preuves ni raisonnements clairs à l’appui de cette inclusion. Dans tous les cas, il s’efforce d’utiliser une nomenclature ouverte, mais lorsqu’il cite des données factuelles, il se réfère généralement à celles utilisées à la source.

5. Dans le présent rapport, l’Expert indépendant juge fondamental de faire progresser la prise en compte de toutes les formes de violence fondée sur le genre qui touchent différemment les personnes LGBT et de genre variant pendant les conflits armés et qui dépassent la portée et la définition de la violence sexuelle liée aux conflits. Il n’a cessé d’affirmer que les cadres de référence du genre et les approches fondées sur le genre et l’intersectionnalité constituaient une grille d’analyse précise de la violence et de la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, car ils permettent « de recenser les multiples asymétries de pouvoir découlant de la manière dont le sexe est compris dans la société, y compris celles qui contribuent à la violence et à la discrimination à l’égard des femmes dans toute leur diversité ». Il constate que, comme dans d’autres domaines, il est indispensable d’employer des définitions inclusives du genre pour observer, analyser et traiter les conséquences de la violence liée aux conflits pour toutes les personnes qui s’écartent des hypothèses hégémoniques liées au genre et à la sexualité.