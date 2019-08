Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé (A/74/249)

Conformément à ce mandat, et comme demandé par l’Assemblée générale dans sa résolution 73/155, le présent rapport rend compte des tendances actuelles en ce qui concerne les enfants touchés par les conflits armés et offre un aperçu des questions et problèmes émergents. Il met également en lumière la poursuite de la coopération avec les parties à un conflit, avec pour objectif de prévenir et faire cesser les violations graves, ainsi que l’action entreprise avec des parties prenantes étatiques et non étatiques pour continuer de sensibiliser à cette question au niveau mondial et susciter l’action dans ce domaine. Enfin, il expose également les mesures prises par la Représentante spéciale pour répondre à la demande qui lui a été adressée dans la résolution 72/245 de l’Assemblée générale de renforcer sa coopération avec les États, les organes et organismes des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales, et d’accroître les activités de sensibilisation du public, notamment par la collecte, l’évaluation et la diffusion des meilleures pratiques et des enseignements tirés, conformément au mandat actuel.