Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés (A/76/231)

Résumé

Le présent rapport est soumis en application de la résolution 74/133 sur les droits de l’enfant, dans laquelle l’Assemblée générale a prié la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés de continuer à lui présenter des rapports sur les activités entreprises en application de son mandat et sur les progrès réalisés dans le cadre de l’action menée en faveur des enfants touchés par les conflits armés. La Représentante spéciale y présente l’évolution de la situation, les sujets de préoccupation et les progrès réalisés pendant la période allant d’août 2020 à juillet 2021. Elle y donne également des informations sur les démarches de sensibilisation à l’échelle mondiale et l’établissement de partenariats, et notamment sur sa collaboration avec les organisations régionales et sous-régionales et les partenaires internationaux. Elle y expose enfin certains problèmes à surmonter et objectifs à atteindre à titre prioritaire en ce qui concerne les enfants et les conflits armés et formule, en conclusion, une série de recommandations destinées à améliorer la protection des enfants touchés par les conflits armés.

I. Introduction