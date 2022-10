Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression (A/77/288)

Soixante-dix-septième session

Point 69 b) de l’ordre du jour provisoire*

Promotion et protection des droits humains : questions relatives aux droits humains, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice effectif des droits humains et des libertés fondamentales

Désinformation et liberté d’opinion et d’expression pendant les conflits armés

Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à l’Assemblée générale le rapport établi par la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Irene Khan, conformément à la résolution 43/4 du Conseil des droits de l’homme.

Résumé

Dans le présent rapport, la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Irene Khan, examine les défis que la manipulation de l’information adresse à la liberté d’opinion et d’expression pendant les conflits armés. Elle y souligne que, à l’ère numérique, l’environnement informationnel est devenu un dangereux théâtre de guerre où acteurs étatiques et non étatiques exploitent la technologie numérique et les médias sociaux pour faire de l’information une arme qui sert à semer la confusion, à nourrir la haine, à inciter à l a violence et à prolonger les conflits.

Soulignant l’importance vitale du droit à l’information en tant que « droit à la survie » dont dépendent la vie, la santé et la sécurité des personnes, la Rapporteuse spéciale recommande de renforcer les normes relatives aux droits humains et le droit international humanitaire pendant les conflits armés. Elle exhorte les États à réaffirmer leur engagement à faire respecter la liberté d’opinion et d’expression et à veiller à ce que toute mesure de lutte contre la désinformation, la propagande et l’incitation soit bien fondée sur les droits humains. Elle recommande aux entreprises de médias sociaux de conformer leurs politiques et leurs pratiques aux normes des droits humains et à les appliquer sans relâche à travers le monde. Elle conclut en rappelant la nécessité de renforcer la résilience sociale face à la désinformation et de promouvoir les stratégies multipartites qui engagent la société civile aussi bien que les États, les entreprises et les organisations internationales.

I. Introduction