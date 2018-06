I. Introduction

Le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays est soumis en application de la résolution 32/11 du Conseil des droits de l’homme. Il donne un aperçu des activités menées par la titulaire du mandat depuis son dernier rapport au Conseil des droits de l’homme, en juin 2017 (A/HRC/35/27).

En outre, et compte tenu du fait que 2018 marque le vingtième anniversaire de l’adoption des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, la Rapporteuse spéciale a consacré le présent rapport à l’examen des progrès accomplis, des difficultés actuelles et des mesures qui doivent être prises par les États, les acteurs régionaux, l’ONU et la communauté internationale pour mieux appliquer les dispositions des Principes directeurs dans la pratique.