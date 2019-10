Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (A/74/189)

Soixante-quatorzième session

Point 72 b) de la liste préliminaire*

Promotion et protection des droits de l’homme : questions relatives aux droits de l’homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Résumé

Dans le présent rapport, soumis à l’Assemblée générale en application de la résolution 35/5 du Conseil des droits de l'homme, la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, présente les activités menées au cours de la période considérée, recense des bonnes pratiques et formule des lignes directrices et des recommandations concernant la mise en œuvre de mesures de réparation viables à long terme pour les travailleurs et les trava illeuses qui sont victimes de traite des personnes et d'exploitation grave dans le cadre des activités et chaînes d'approvisionnement des entreprises. Elle analyse les obstacles spécifiques qui entravent l'accès aux mécanismes judiciaires et non judiciaires relevant de l'État ainsi qu'aux mécanismes de réclamation au niveau opérationnel, les difficultés rencontrées dans ce cadre pour venir en aide aux travailleurs et aux travailleuses victimes de traite des êtres humains ou d'exploitation grave et la mesure dans laquelle la législation imposant aux entreprises d’établir des rapports de diligence raisonnable est susceptibles d'améliorer l'accès des travailleurs et travailleuses à ces mécanismes.