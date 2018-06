Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (A/HRC/38/45)

Le 5 septembre 2017, la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, a participé en qualité d’experte à la cinquième session thématique informelle du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui portait le titre « Smuggling of migrants, trafficking in persons and contemporary forms of slavery, including appropriate identification, protection and assistance to migrants and trafficking victims » (Trafic de migrants, traite de personnes et formes contemporaines d’esclavage : repérage et protection des migrants et des victimes de la traite et assistance à ces personnes). Elle est intervenue à l’occasion de la réunion-débat consacrée au repérage et à la protection des migrants et des victimes de la traite et à l’assistance à ces personnes.