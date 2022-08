Rapport annuel de l’UNICEF 2021 : Protéger les droits des enfants en temps de crises

Points forts

En 2021, alors que la pandémie de COVID-19 sévissait pour la deuxième année consécutive, l'UNICEF a œuvré sans relâche avec ses partenaires pour protéger les droits des enfants face aux répercussions croissantes de la crise sanitaire et d'autres menaces telles que les conflits armés et les changements climatiques.

L'UNICEF a continué d'atténuer les répercussions des crises sur les enfants tout en renforçant les systèmes nationaux de manière à atteindre les enfants et les communautés les plus marginalisés et les plus exclus et à améliorer leur niveau de préparation et de résilience face aux chocs futurs. Ces interventions ont été rendues possibles grâce à des partenariats solides entre les secteurs public et privé et la société civile, y compris au sein du système des Nations Unies, ainsi qu'aux contributions volontaires.

Ce rapport met en lumière les principaux résultats obtenus par l'UNICEF en faveur des enfants et des jeunes en 2021. Ainsi, entre autres actions, l'UNICEF...