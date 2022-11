Rapport annuel 2022 du FMI: Quand une crise s’ajoute à une autre

Message de la Directrice générale

Cher lecteur,

L’économie mondiale traverse la plus grande épreuve qu’elle ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale.

Au cours de l’année écoulée, la pandémie, qui est toujours en cours, a continué de faire payer un très lourd tribut sanitaire et socioéconomique à la population, affectant des vies et des moyens de subsistance de par le monde. Et alors que nous observions les premiers signes d’une reprise économique, le monde a dû faire face à un second choc sans précédent : l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Des millions de réfugiés ont dû fuir les combats. Des millions d’autres sont encore aujourd’hui déplacés au sein de leur pays.

Les conséquences économiques de ces chocs continuent de se faire sentir. La flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie ainsi que l’inflation généralisée frappent davantage les plus vulnérables, alors que les autorités, aux prises avec des niveaux de dette élevés et des conditions financières mondiales resserrées, ont de plus en plus de mal à soutenir ces populations. En outre, le risque de voir le monde se fragmenter en blocs géopolitiques et économiques est nettement plus présent. Cela pourrait réduire à néant des décennies de progrès dans l’amélioration de nos niveaux de vie. Pendant que nous faisons face à ces difficultés, la crise climatique est sans répit.

Le FMI s’efforce d’aider ses pays membres à relever ces défis et à continuer d’avancer sur le chemin, toujours plus escarpé, de la reprise économique…