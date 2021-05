Rapport annuel 2020

AVANT-PROPOS

AU CŒUR DE L’ACTION

2020 se présentait pour la Fondation Hirondelle comme une année spéciale et festive, avec la célébration de notre 25e anniversaire. Nous avions prévu tout un programme d’activités pour rendre compte du rôle de l’information en zones de crise et de notre expérience depuis 1995. Cette année a certainement été spéciale, mais pour des raisons que nous n’avions pas prévues. Alors que les missions sur le terrain se sont interrompues en mars pour cause de confinement et annulation de vols en lien avec la crise de la Covid, notre activité ne s’est pas arrêtée, loin de là.

Nos rédactions et médias partenaires en Afrique sub-saharienne et en Asie ont couvert l’arrivée de la pandémie dès les premiers jours, tentant de l’expliquer et d’en saisir les conséquences locales. Le siège de la Fondation Hirondelle à Lausanne s’est mobilisé pour soutenir nos équipes sur le terrain, pour développer des réponses appropriées et répondre à nos partenaires qui nous sollicitaient pour élar- gir notre production d’information et de programmes face à cette nouvelle crise.

Il a fallu être réactifs, s’adapter en urgence, apprendre à travailler depuis la maison, mais toute notre équipe s’est engagée. Nous nous sentions au cœur de notre mission: informer face à la peur, lutter contre la désinformation et la rumeur, permettre le débat sur des questions vitales, comme la santé, et globales comme les conséquences économiques et sociales de la pandémie. Cet engagement se transmet depuis plus de 25 ans au sein de la Fondation Hirondelle, et nous anime plus que jamais en 2021.

Caroline Vuillemin

Directrice générale de la Fondation Hirondelle