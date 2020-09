Réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement - Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement (A/HRC/45/10)

Résumé

Dix ans se sont écoulés depuis que le droit à l’eau et à l’assainissement a été explicitement reconnu comme un droit de l’homme, et pourtant il est encore nécessaire de préciser et de faire mieux comprendre comment mettre en œuvre l’obligation de réaliser progressivement ce droit. Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, Léo Heller, examine la nature de l’obligation d’assurer la réalisation progressive des droits de l’homme en ce qui concerne spécifiquement le droit à l’eau et à l’assainissement. Dans ce contexte, l’obligation comprend plusieurs éléments, dont chacun doit être réalisé pour satisfaire à l’obligation dans son ensemble. Dans le rapport sont traitées les notions de réalisation progressive des droits de l’homme, d’utilisation du maximum de ressources disponibles et de respect des obligations fondamentales minimales. Le Rapporteur spécial aborde séparément les trois parties constitutives, clarifie chacune d’elles et fournit ensuite une analyse intégrée de la notion, illustrant les moyens d’assurer le suivi de sa mise en œuvre.

I. Introduction

Conformément à la résolution 42/5 du Conseil des droits de l’homme, le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, Léo Heller, a été chargé de recenser les difficultés et obstacles entravant la pleine réalisation de ces droits et les lacunes que présentent sa protection, ainsi que les bonnes pratiques et les facteurs favorables dans ce domaine. Durant les six années de son mandat, de 2015 à 2020, le Rapporteur spécial s’est employé en priorité à traduire les principes juridiques et les normes relatives aux droits de l’homme existants en politiques publiques et en mécanismes de mise en œuvre qui contribuent à la réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement, conformément à la vision qu’il avait définie au début de son mandat. Dans le prolongement de cet effort, il examine dans ce dernier rapport au Conseil des droits de l’homme la nature de l’obligation de réalisation progressive dans le contexte des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement afin d’éclairer les politiques publiques sur la mise en œuvre de cette obligation.

L’année 2020 marque le dixième anniversaire de la reconnaissance explicite par l’Assemblée générale de l’eau et de l’assainissement comme un droit de l’homme et le fait qu’il reste dix ans pour atteindre les objectifs de développement durable. Dans le contexte des efforts faits pour réaliser les objectifs de développement durable, il est encore plus crucial de clarifier et de décomposer l’obligation à caractère général qu’est la réalisation progressive des droits de l’homme. Tant les objectifs de développement durable que l’obligation de réalisation progressive ont été critiqués comme étant des objectifs ambitieux, les premiers en raison des marges de manœuvre importantes accordées à chaque État pour fixer ses objectifs nationaux, cette dernière parce qu’elle est considérée comme vague, n’étant pas assortie d’un calendrier ou d’un rythme de mise en œuvre définis et n’imposant donc pas d’obligation positive claire aux États. Cependant, l’idée qu’une réalisation progressive s’impose, fruit d’efforts concertés et continus des États, s’applique dans les deux cas. Les cibles ambitieuses 6.1 et 6.2 des objectifs de développement durable, qui visent, d’ici à 2030, à assurer l’accès de tous à l’eau potable et à l’assainissement, doivent être considérées conjointement avec l’obligation d’assurer progressivement l’exercice des droits de l’homme.

L’obligation d’assurer progressivement l’exercice des droits de l’homme se compose de plusieurs éléments constitutifs, dont chacun doit être réalisé pour satisfaire à l’obligation dans son ensemble. Les États doivent assurer progressivement l’exercice des droits de l’homme, en utilisant au maximum les ressources disponibles. En outre, si l’article 2 1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que les États doivent prendre des mesures en vue d’assurer progressivement l’exercice des droits reconnus dans le Pacte, certains éléments de ces droits, y compris les obligations fondamentales minimales, doivent être garantis immédiatement. Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial aborde séparément les parties constitutives de la réalisation progressive du droit à l’eau potable et à l’assainissement, en commençant par définir l’obligation de réalisation progressive (sect. II). Ensuite, il analyse minutieusement les notions de « maximum de ressources disponibles » et d’« obligations fondamentales minimales » (sect. III et IV). Il présente ensuite une synthèse des trois notions et une analyse intégrée de leur mise en œuvre (sect. V) et offre des exemples de différentes façons d’assurer le suivi de cette mise en œuvre (sect. VI).

Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, le Rapporteur spécial a tenu des consultations publiques en octobre 2019, à New York, et en novembre 2019, à Genève. En réponse à son appel à contributions, 18 contributions ont été reçues.