Questions et réponses - Une Union qui protège: le plan de l'UE pour renforcer la protection civile est entré en vigueur

Bruxelles, le 21 mai 2019

Une nouvelle législation renforçant le mécanisme de protection civile de l'UE est entrée en vigueur en mars 2019. Son nouvel élément, rescEU, une réserve supplémentaire de capacités de réaction, est désormais une réalité et renforce l'aptitude de l'UE à se préparer aux catastrophes naturelles et d'origine humaine, et à y faire face.

La nouvelle législation visant à renforcer le mécanisme de protection civile de l'UE en place dynamise l'appui financier et opérationnel de l'UE aux systèmes de réaction aux catastrophes des États membres et des pays participants. Concrètement, elle constitue progressivement une réserve supplémentaire de capacités dénommée rescEU. Le nouveau système prévoit également un investissement accru dans les activités de préparation et dans le partage des connaissances.

Pourquoi la Commission a-t-elle proposé l'initiative rescEU en 2017?

Chaque année, les incendies de forêt, les graves inondations, les tempêtes, les tremblements de terre, les glissements de terrain, mais aussi les catastrophes d'origine humaine [attentats terroristes, incidents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (CBRN)], causent des pertes de vies humaines et dévastent des régions entières. Le changement climatique exacerbera encore l'incidence des catastrophes à l'avenir. Rien qu'en 2018, les catastrophes naturelles ont tué plus de 100 personnes en Europe. Les coûts économiques sont également considérables: en 2016, les dégâts se sont élevés à près de 10 milliards d'euros sur le continent européen. L'an passé, la saison des incendies de forêt nous a rappelé une fois de plus que l'UE se doit d'être mieux équipée pour protéger ses citoyens face aux catastrophes. Parallèlement, le contexte de sécurité est de plus en plus complexe. Avec rescEU, l'UE prend à présent des mesures opérationnelles concrètes afin de mieux prévenir toutes sortes de catastrophes, de mieux s'y préparer et de mieux y faire face.

Basée sur le mécanisme existant, rescEU, nouvellement créée, constitue une réserve de capacités supplémentaires destinées à faire face aux catastrophes; ces réserves sont détenues et hébergées par les États membres et prêtes à être déployées au besoin. La composition de cette réserve rescEU supplémentaire est le fruit d'une analyse des risques de catastrophes dans l'Union et tient compte des lacunes existant au niveau des activités de réaction et de préparation aux catastrophes dans les États membres. Dans un premier temps, les capacités de rescEU comprendront des avions et des hélicoptères bombardiers d'eau. D'autres moyens lui seront alloués au fil du temps, et notamment ceux nécessaires pour faire face à des urgences médicales ou à des incidents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires.

Quand rescEU sera-t-elle opérationnelle?

Les incendies de forêt n'attendent pas. Des dispositions transitoires sont prises actuellement pour faire en sorte que l'UE soit en mesure de recourir dès 2019 aux moyens disponibles pour lutter contre les incendies de forêt. Pendant une période de transition (jusqu'en 2025), l'UE intégrera des moyens nationaux dans rescEU, en cofinançant (75 %) leurs coûts de mobilisation.

À ce jour, au total, sept avions bombardiers d'eau (six Canadairs et un Dash 8) et six hélicoptères bombardiers d'eau ont été offerts pour composer la flotte de «transition vers rescEU» en 2019. La Commission est en contact avec d'autres États participants qui ont aussi manifesté leur intérêt pour une contribution.

D'autres capacités de rescEU seront développées par la suite, notamment dans le domaine des urgences médicales (évacuation sanitaire, hôpitaux de campagne de type EMT-3, etc.) et des incidents liés à des risques chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (CBRN). Des discussions techniques préliminaires ont lieu actuellement avec les États membres pour convenir du type et du nombre de capacités à développer dans le cadre de rescEU. Le soutien renforcé au déploiement de la réserve européenne de protection civile prend aussi immédiatement effet dès l'adoption officielle de la législation révisée.

Comment rescEU fonctionne-t-elle dans la pratique?

Les capacités de rescEU doivent être mobilisées à chaque fois que les États membres ne peuvent faire face eux-mêmes à une catastrophe et ont besoin d'une aide supplémentaire rapide de l'UE. Il s'agit d'un «filet de sécurité supplémentaire». Une grande partie des coûts opérationnels, ainsi que des coûts de développement des capacités de rescEU seront couverts par le financement de l'UE. Ces capacités sont détenues et hébergées par des États membres. En concertation étroite avec les États membres sollicitant de l'aide et ceux qui possèdent des capacités de rescEU, la Commission décide du déploiement de ces capacités.

Comment l'UE soutient-elle la solidarité entre les États membres en utilisant des capacités nationales dans le cadre de la réserve européenne de protection civile?

La nouvelle stratégie prévoit également un certain nombre de nouvelles dispositions qui aident les États membres à renforcer les capacités existantes et à contribuer davantage à la réserve européenne de protection civile:

la nouvelle législation vise à inciter les États membres (et les États participants) à s'entraider lorsque le besoin s'en fait sentir. Concrètement, le cofinancement par l'UE des ressources que les États membres affectent à la réserve européenne de protection civile correspond à 75 % des coûts opérationnels lorsque ces ressources sont utilisées dans l'UE (ou dans un État participant) et à 75 % des coûts de transport pour un déploiement hors de l'UE. La nouvelle législation a pour but de rendre toutes les ressources nationales existantes opérationnelles à des fins de déploiement international. Lorsque les capacités nationales demandent à être modernisées ou réparées en vue d'une réaction internationale, les États membres peuvent demander un cofinancement de l'UE (75 % de ces coûts de modernisation/réparation, sous réserve qu'ils n'excèdent pas 50 % des coûts de développement de ces capacités). À leur tour, ces capacités font partie de la réserve européenne de protection civile et servent à réagir à de futures catastrophes. La nouvelle législation prévoit la mise en place d'un réseau de connaissances en matière de protection civile afin de soutenir l'ensemble des acteurs de la protection civile en Europe en rassemblant tout l'éventail d'expertises en matière de catastrophes. Cela permet à tous les acteurs de la réaction aux catastrophes d'apprendre les uns des autres et de parler «le même langage technique». La Commission s'assure avec les États membres que les investissements réalisés au moyen des Fonds structurels sont «à l'épreuve des catastrophes». Les investissements prennent en compte les évaluations nationales des risques. En outre, la Commission a simplifié l'approche suivie en matière de notification. Si des États membres ont besoin d'une aide complémentaire, la Commission formule des recommandations sur des mesures nationales de prévention et de préparation.

Réserve européenne de protection civile: des ressources en quelles quantités et de quels pays?

La réserve européenne de protection civile (autrefois dénommée «capacité européenne de réaction d'urgence») comprend plus d'une centaine de capacités de réaction offertes par 23 États participants.[1] En font notamment partie des ressources telles que des équipes et des avions de lutte contre les incendies, du matériel de lutte contre les inondations et de purification de l'eau ainsi que du matériel de détection et d'échantillonnage dans les domaines chimique, biologique, radiologique et nucléaire. L'expérience a montré que des capacités de réaction affectées au préalable ne suffisaient pas toujours, dès lors que des catastrophes peuvent survenir simultanément. C'est pourquoi la Commission renforce la réserve européenne de protection civile en augmentant le financement accordé par l'Union aux États membres pour couvrir les coûts d'adaptation, de réparation et de fonctionnement des capacités de cette réserve. Les États membres sont ainsi davantage incités à affecter leurs capacités à la réserve européenne de protection civile.

Cette nouvelle structure fonctionne-t-elle également pour activer le mécanisme de protection civile de l'Union en dehors de l'UE?

La nouvelle politique s'emploie tout particulièrement à renforcer la capacité collective de l'UE et des États membres à faire face aux catastrophes survenant en Europe. Néanmoins, comme c'est le cas aujourd'hui, tout pays tiers ou toute organisation internationale peut activer le mécanisme et lancer un appel à l'aide. La réserve européenne de protection civile peut être mobilisée. Le budget de l'Union couvre les coûts de transport liés à ces opérations (à hauteur de 75 %).

rescEU peut aussi être mobilisée lorsque les catastrophes frappent les territoires d'États membres et des ressortissants de l'UE à l'étranger. Les coûts opérationnels et de transport sont alors entièrement pris en charge par les fonds de l'Union. Les pays qui participent au mécanisme de protection civile de l'Union (Islande, Norvège, Serbie, Macédoine du Nord, Monténégro et Turquie) bénéficient eux aussi des nouvelles possibilités offertes par rescEU.

En quoi la nouvelle législation améliore-t-elle la préparation et la prévention?

La prévention et la préparation sont les pierres angulaires d'une réaction efficace aux catastrophes naturelles. Les investissements dans la prévention des catastrophes ont des retombées positives manifestes, en ce qu'ils permettent de sauver des vies et des moyens de subsistance et de minimiser les dégâts économiques et physiques. La nouvelle stratégie renforce la prévention des catastrophes et continue d'aider les États membres à améliorer leur gestion des risques de catastrophes. Au moyen d'un cadre de notification simplifié, l'UE demande aux États membres de l'informer des risques majeurs sous la forme de résumés de leurs évaluations des risques ainsi que de l'évaluation de leur capacité de gestion des risques, tout en lui fournissant des informations supplémentaires sur les mesures prises en matière de prévention et de préparation qui sont liées auxdits risques majeurs à caractère transfrontière, ainsi qu'aux risques de faible probabilité d'occurrence, mais d'incidence forte.

La législation prévoit aussi un soutien ciblé aux États membres fréquemment touchés par de graves catastrophes, afin de renforcer leur prévention et leur préparation grâce à l'élaboration de mécanismes de consultation, ainsi que la possibilité de déployer des missions d'experts et de formuler des recommandations.

Combien de fois le mécanisme de protection civile de l'Union a-t-il été activé depuis 2014?

Sur les cinq dernières années (2014-2019), le mécanisme a été activé à plus de 100 reprises au total, pour des catastrophes survenues tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE.

Combien rescEU coûte-t-elle?

La nouvelle législation prévoit une augmentation du budget d'environ deux cent (200)* millions d'euros pour les deux années à venir (2019-2020).

[* ce nombre tient compte d'une diminution budgétaire attendue de 242 millions d'euros visant à permettre l'augmentation de la part des redéploiements en fonction de la situation des États membres]

