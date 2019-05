Protocole parlementaire pour la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation au changement climatique conforme au Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030

Introduction

La gestion des risques de catastrophe consiste à penser et à adopter les processus de planification nécessaires pour renforcer les capacités permettant à un pays de se préparer et de répondre face aux catastrophes à venir et, ainsi, de réduire leur impact environnemental, social et économique, grâce au renforcement de la capacité à récupérer de manière opportune, efficiente, efficace et équitable.

Les pertes humaines, matérielles et des services ecosystémiques dues aux catastrophes touchent les activités économiques et les moyens de subsistance de milliers de personnes chaque année, ce qui a un effet négatif sur la progression des objectifs de développement économique et social au niveau national, régional ou local. En Amérique et aux Caraïbes, les pertes accumulées dues à des catastrophes entre les années 1990 et 2013 comprennent 43 mille décès, 126 millions de personnes touchées, plus d’un million de logements détruits et 6,5 millions endommagés. Au cours des 30 dernières années, près de 100 000 catastrophes ont été enregistrées dans la région. Près de 50 % d’entre elles se sont produites à petite échelle (extensives), n’ont souvent pas été intégrées dans les estimations économiques, et ont principalement touché les communautés et de petites villes. La vulnérabilité face aux catastrophes est plus élevée chez les femmes et les filles dû à leur plus forte exposition et sensibilité au risque7 , à cause des inégalités en matière d’accès aux ressources, d’opportunités et de positions sociales8 . De la même manière, les populations vivant en situation de pauvreté, les groupes traditionnellement marginalisés et les peuples autochtones tendent également à connaître des impacts disproportionnés et à rencontrer de plus grands risques.

Notre région est exposée à des menaces naturelles, comme des phénomènes atmosphériques, hydrologiques, géologiques (en particulier sismiques et volcaniques) et des incendies qui, étant donné leur localisation, leur gravité et leur fréquence, peuvent potentiellement avoir des effets négatifs sur la santé et la sécurité de l’être humain, ses structures et ses activités. Quand ces risques naturels apparaissent, ils peuvent causer une catastrophe dont les conséquences dépendent de la combinaison de facteurs tels que l’exposition et le nombre de personnes touchées, l’existence et l’état des biens et des infrastructures, la vulnérabilité sociale et la capacité limitée de réponse des communautés. C’est pourquoi il est important d’évaluer les risques afin de pouvoir mieux les comprendre et se préparer.

Le phénomène du changement climatique constitue un facteur sous-jacent qui augmente le risque de catastrophe. La fréquence et l’intensité des événements climatiques extrêmes ne cessent d’augmenter. Ils sont liés à des phénomènes comme l’augmentation des précipitations, les variations importantes de température, les événements hydrométéorologiques (ouragans, orages électriques, crues, etc.), les inondations, les sécheresses et les feux de forêt. Les États doivent se préparer à répondre correctement et efficacement face à ces événements et planifier des mesures pour la prévention et l’atténuation des catastrophes à travers la formulation et la diffusion de politiques de réduction des risques. Dans cette situation, il est essentiel d’intégrer en continu les connaissances scientifiques sur les risques et le changement climatique, et de veiller à ce qu’il existe une cohérence et une coordination entre les systèmes de réduction des risques de catastrophe et les politiques d’adaptation au changement climatique. Le changement climatique a un effet sur la survenue de ces catastrophes, lesquelles ont un impact sur la capacité d’adaptation et la résilience d’une nation et de sa population.

Dans ce contexte, la réduction des risques de catastrophe fait référence aux mesures visant à réduire les dommages occasionnés par les menaces naturelles, à travers des efforts et des stratégies de prévention visant à réduire la vulnérabilité et à augmenter la capacité d’adaptation des communautés.

D’importantes initiatives sont en cours au niveau international pour renforcer la résilience et la réduction des risques de catastrophe. Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 est la plus importante. Ce cadre a été adopté lors de la troisième Conférence mondiale des Nations unies qui a eu lieu en mars 2015 à Sendai, au Japon, pour donner continuité au Cadre d’action de Hyogo. Le Cadre de Sendai vise la réduction considérable des risques de catastrophe et des pertes occasionnées par ces dernières, tant de vies humaines, de moyens de subsistance et de services de santé, comme de biens physiques, sociaux, culturels et environnementaux des personnes, des entreprises, des communautés et des pays.

D’autre part, la réalisation des cibles du Cadre de Sendai est impérative pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 du développement durable, en particulier en ce qui concerne la réduction de la mortalité et de la morbidité mondiale face aux catastrophes et du nombre de victimes, la réduction des coûts des pertes économiques causées par les impacts des menaces et des catastrophes, et les dommages aux infrastructures essentielles. La réduction et la gestion des risques de catastrophe est fondamentale pour encourager un développement durable inclusif et équitable, et pour renforcer la résilience des communautés et des gouvernements par le biais de stratégies inclusives et équitables conçues et mises en œuvre avec la participation active de femmes, de groupes vulnérables et de peuples autochtones.

Le Cadre de Sendai définit quatre priorités d’action : (1) Comprendre les risques de catastrophe (Connaissances); (2) Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe (Gouvernance); (3) Investir dans la réduction des risques de catastrophe pour la résilience (Financement) et; (4)

Renforcer la préparation pour les cas de catastrophes afin de donner une réponse efficace et de « mieux reconstruire » dans les domaines de la récupération, de la réhabilitation et de la reconstruction (Préparation). Le Cadre de Sendai demande explicitement aux parlementaires de soutenir et de promouvoir l’application de mesures pour la réduction des risques de catastrophe.

Le pouvoir législatif a la responsabilité d’élaborer une nouvelle législation pertinente ou d’actualiser les cadres réglementaires existants pour les adapter aux mécanismes et instruments internationaux. Il doit également réformer les structures institutionnelles pour qu’elles puissent répondre correctement face aux phénomènes susmentionnés et renforcer les systèmes nationaux de réduction des risques. Aussi, les parlementaires doivent approuver des budgets nationaux répondant aux besoins de leurs communautés et permettant d’affronter ces risques, ainsi que faire en sorte, par le biais de cadres réglementaires, que les investissements publics et privés tiennent compte des risques de catastrophe ou en soient informés. Ils doivent également assigner les postes budgétaires permettant la mise en œuvre des stratégies nationales de réduction des risques de catastrophe élaborées conformément au nouveau Cadre de Sendai, et favoriser une meilleure compréhension des risques dans les secteurs sociaux et économiques vulnérables. Par ailleurs et dans le cadre de l’exercice de sa fonction de contrôle politique, le parlement a l’obligation de surveiller la réalisation des engagements nationaux en matière de catastrophe et d’adaptation au changement climatique. Enfin, les parlementaires peuvent garantir une participation inclusive des citoyennes et des citoyens dans la prise de décision, promouvoir le développement participatif de mesures de prévention et veiller à ce que les ressources gouvernementales affectées à des programmes pour la réduction des risques soient employées de façon optimale, en collaboration avec des organisations de la société civile et le secteur privé.

Dans ce contexte, le but de ce Protocole parlementaire pour la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation au changement climatique est de guider le travail parlementaire pour répondre aux besoins nationaux en matière de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation au changement climatique. Il vise également à faciliter la contribution des pouvoirs législatifs à la mise en œuvre du Cadre de Sendai, et à fournir des outils permettant au parlement de renforcer la résilience et la capacité d’adaptation au changement climatique.

Le contenu de ce document est conforme aux quatre priorités du Cadre de Sendai et est présenté sous forme de protocole parlementaire comprenant un ensemble d’actions (tableaux 1, 2 et 3) que les parlementaires peuvent entreprendre pour inclure la réduction des risques de catastrophe dans les processus d’élaboration de mesures législatives, pour contribuer à renforcer les capacités de gestion et de réduction de ces risques dans leur pays, et pour promouvoir le renforcement des capacités de réponse et d’adaptation face aux catastrophes et à l’impact des événements extrêmes liés aux changement climatique. Les quatre priorités du Cadre de Sendai sont détaillées dans le chapitre 2, lequel donne des informations clés permettant aux parlementaires d’avoir des références supplémentaires sur les actions comprises dans le protocole et qu’il est recommandé de prendre en compte pour sa mise en œuvre.