Protection contre la violence et le changement climatique : Synthèse

Ce document présente les messages clés et les recommandations relatifs à la position de Plan International sur la protection contre la violence1 et le changement climatique. Ces messages ont été élaborés en réponse à un besoin et à un intérêt croissants pour les liens avec le changement climatique, les crises provoquées par les effets du climat et la justice climatique, tant dans le secteur de la protection de l’enfance que dans celui de la violence fondée sur le genre, mais également en raison de la prise de conscience que le changement climatique et ses impacts constituent l’un des problèmes les plus importants et les plus urgents pour les enfants et les adolescentes. Ce document couvre les messages relatifs à la violence fondée sur le genre et à la violence contre les enfants, en insistant particulièrement sur les filles, reconnaissant ainsi le travail de Plan International à l’intersection de l’âge et du genre. Les positions et les recommandations de ce document peuvent être utilisées pour informer les programmes et le travail d’influence de Plan International dans le cadre de nos Domaines de spécialisation au niveau mondial et des questions transversales. Il vise à compléter les ressources existantes dans les domaines de la protection contre la violence et du changement climatique et doit être utilisé conjointement avec celles-ci, y compris la note d’orientation sur le changement climatique et celle sur les droits des enfants et des jeunes à vivre une vie sans violence.

Pour plus d’informations, contactez Joanna Shepherd ou Maria Paula Suarez à partir du Centre de protection contre la violence.