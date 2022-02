Protéger les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays : manuel à l’attention des institutions nationales des droits de l’homme

OBJECTIF DU PRÉSENT MANUEL

Les institutions nationales des droits de l’Homme (INDH) sont établies conformément aux Principes de Paris, soit par la constitution soit par la loi, et ont un mandat large. Elles tiennent les États responsables de leurs obligations nationales, régionales et mondiales en matière de droits de l’Homme, en accordant une attention particulière aux personnes les plus vulnérables. De plus en plus, certaines des personnes les plus vulnérables à travers le monde sont celles qui se déplacent, volontairement ou de force. Alors que de nombreuses personnes déplacées de force cherchent refuge dans d’autres pays, la plupart fuient à l’intérieur de leurs frontières nationales en tant que personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI).

Comme indiqué dans le rapport présenté au Conseil des droits de l’Homme par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l’Homme des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en 2019, examinant le rôle des INDH en lien avec les déplacements internes dus à toutes les causes, les INDH ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion et la protection des droits de l’Homme des PDI et des autres communautés affectées par le déplacement à toutes les étapes de ce dernier, de la prévention aux solutions durables.

Le rapport s’appuyait sur des travaux antérieurs menés par la Rapporteuse spéciale en collaboration avec l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’Homme (GANHRI), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). En février 2018, ces acteurs ont coorganisé une table ronde pour :

faire le point sur les réponses politiques et opérationnelles des INDH aux niveaux local, national et régional ;

permettre aux INDH d’échanger des expériences et des stratégies relatives à la protection des PDI ;

discuter des défis et identifier les principaux enseignements et les bonnes pratiques émergentes ainsi que des recommandations concrètes sur la manière dont le rôle des INDH dans la promotion et la protection des droits de l’Homme conférés aux PDI peut être renforcé et soutenu.

En mars 2019, un suivi a examiné avec précision le rôle des INDH dans la lutte contre les causes profondes du déplacement interne. La mise au point d’un outil d’orientation pratique que les INDH pourraient utiliser, rassemblant les connaissances et l’expertise existantes, était une recommandation claire résultant de ces discussions. Ce travail s’appuie sur le rapport de la Rapporteuse spéciale sur le rôle des INDH dans les situations de déplacement interne, et vise également à soutenir la diffusion de ses conclusions et recommandations.

Le présent manuel est principalement destiné à servir de guide aux INDH pour approfondir leur compréhension :

des Principes directeurs sur le déplacement interne et d’autres normes internationales et régionales pertinentes, des concepts clés, des causes et des conséquences liées au déplacement interne ; du rôle essentiel des INDH dans la prévention des déplacements forcés et arbitraires, et dans la promotion et la protection des droits de l’Homme des PDI dans les situations d’urgence et dans leur quête de solutions durables, notamment en fournissant des exemples concrets de bonnes pratiques existantes ; de la façon dont les INDH peuvent travailler les unes avec les autres, avec la GANHRI et leurs réseaux régionaux ou sous-régionaux, ainsi qu’avec d’autres partenaires régionaux et mondiaux, pour promouvoir les droits de l’homme des PDI.

Le présent manuel a été élaboré pendant la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact dramatique sur les plus vulnérables, parmi lesquels de nombreuses PDI. Le fait d’être témoin de cet impact a servi de rappel brutal de l’importance d’une approche fondée sur les droits de l’Homme qui donne la priorité au respect, à la promotion, à la protection et à la réalisation des droits de tous, en particulier ceux en situation de vulnérabilité. Le rôle fondamental que les INDH peuvent jouer n’a donc jamais été aussi clair.