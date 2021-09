Protéger l'éducation: Sécuriser l’apprentissage scolaire des filles dans les zones de conflits

Messages clés

Dans les zones de conflit du monde entier, les attaques contre l’éducation et l’utilisation militaire des écoles portent profondément atteinte au droit des enfants à l’éducation. Les enfants sont souvent privés de leur droit à l’éducation pendant plusieurs années et vivent avec un traumatisme à vie. Des générations de jeunes sont laissées pour compte.

Entre 2015 et 2019, 22 000 étudiants, enseignants et personnels de l’éducation ont été délibérément ciblés et blessés. Dans 21 pays, les filles et les femmes ont été directement visées par des attaques contre l’éducation en raison de leur sexe. L’éducation des filles peut être une cible spécifique, et les filles et les femmes sont touchées de manière disproportionnée par les violences sexuelles à l’école ou à proximité

Pour les adolescentes en particulier, l’impact des attaques sur l’éducation peut être dévastateur et aggraver les obstacles qu’elles rencontrent déjà pour accéder à l’éducation. Les attaques exacerbent souvent la discrimination sexuelle préexistante et les pratiques néfastes telles que le mariage des enfants et les grossesses précoces, qui ont des conséquences à vie. Les filles vivant dans des contextes de conflit et de crise courent 90% plus de risques de ne pas être scolarisées au niveau secondaire comparé à celles vivant dans un pays où il n’y a pas de crise.

Tous les gouvernements doivent approuver, mettre en œuvre et soutenir la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, et allouer des ressources adéquates pour assurer la sécurité dans les écoles. Plan International demande que les besoins et expériences particuliers des filles et des femmes soient explicitement reconnus et traités lors de l’élaboration de mesures visant à prévenir et à répondre aux attaques contre l’éducation.