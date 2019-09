À propos de la boîte à outils de la sécheresse

Demandé à la CdP 13 dans le cadre de l' Initiative contre la sécheresse , la boîte à outils est conçue pour fournir aux parties prenantes de la sécheresse avec un accès facile à des outils, des études de cas et d' autres ressources pour appuyer la conception du Plan national de politique sécheresse dans le but de renforcer la résilience des populations et les écosystèmes à la sécheresse.

La boîte à outils de la sécheresse collationne un grand nombre d'outils organisés en 3 modules.

Surveillance de la sécheresse et d'alerte rapide.

La vulnérabilité à la sécheresse et l'évaluation des risques.

Sécheresse Mesures d'atténuation des risques.

La boîte à outils La sécheresse est en cours d'élaboration dans le cadre de l'Initiative contre la sécheresse dans le partenariat étroit entre la CCD, l'OMM, la FAO, le GWP, Centre national de lutte contre la sécheresse (CMDN) de l'Université du Nebraska et du PNUE-DHI.