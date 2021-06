À propos d’OCHA (Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires)

Notre vision

Un monde qui se mobilise pour aider les populations touchées par des crises à disposer rapidement de l’aide humanitaire et de la protection dont elles ont besoin.

Nous plaidons en faveur d’une action humanitaire efficace et fondée sur des principes, par tous et pour tous.

Notre mission

OCHA coordonne les interventions d’urgence dans le monde pour sauver des vies et protéger les personnes dans les situations de crise humanitaire.

Nous aidons les organisations humanitaires à sauver la vie de personnes touchées par des crises

Le monde n’a jamais été confronté à autant de crises. Jamais autant de vies n’ont été en danger.

Début 2021, quelque 239 millions de personnes avaient besoin d’une aide vitale. Les conflits, les déplacements, les pandémies et l’accélération de la crise climatique font augmenter ce chiffre chaque année.

Les travailleurs humanitaires sont présents pour aider. Ils travaillent de concert avec les communautés touchées par une crise pour les aider à faire face et à se relever. Ils font souvent la différence entre la vie et la mort. Mais les défis sont immenses et les problèmes complexes. Dans la plupart des situations d’urgence, un grand nombre d’organisations fournissent des secours sous de multiples formes. C’est pourquoi la coordination est essentielle – elle permet d’éviter les lacunes en termes d’assistance et les doublons inutiles.

OCHA veille à ce que les organisations humanitaires disposent des informations et des ressources nécessaires pour apporter efficacement une aide vitale. Nous faisons en sorte que toute la panoplie de leur aide humanitaire, notamment les vivres, l’eau et les installations sanitaires, l’assistance médicale et les abris, bénéficie aux personnes qui en ont le plus besoin. Nous négocions aussi un accès sécurisé pour l’acheminement de l’aide auprès des personnes piégées dans des zones dangereuses ou difficiles à atteindre.

Nous rassemblons le monde pour remédier à ses crises humanitaires les plus pressantes, et nous faisons tout pour contribuer à sauver des vies.