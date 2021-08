Promouvoir l’engagement des hommes dans le Développement de la Petite Enfance : Un guide de programmes et d’influence

Avant-Propos

Plan International est une organisation humanitaire et de développement indépendante qui œuvre afin de faire progresser les droits des enfants et l’égalité entre les sexes dans 54 pays d’Afrique, d’Asie-Pacifique, du MoyenOrient et d’Amérique latine. Le développement de la petite enfance (DPE) est un domaine de programmation prioritaire pour Plan. Nous travaillons avec une approche de transformatrice en matière de genre, en tirant parti des opportunités offertes par le travail programmatique et d’influence autour du DPE non seulement pour promouvoir les droits des jeunes filles et des garçons, mais aussi pour promouvoir l’égalité entre les sexes, transformer les normes, les rôles et les relations discriminatoires entre les sexes, ainsi que de faire progresser les droits et le bien-être des mères et des autres femmes qui s’occupent principalement des enfants. Dans de nombreux pays, Plan facilite la mise en place de programmes fondés sur les points forts, visant à aider les personnes s’occupant d’enfants, les éducateurs, les prestataires de services et les communautés à apporter les soins nécessaires au développement optimal des jeunes filles et garçons.

Fondé en 1997 au Brésil, Promundo est convaincu que l’égalité des sexes est un bien social pour le monde et que surmonter les inégalités entre les sexes et le patriarcat et faire progresser l’égalité des sexes est nécessaire pour les femmes, les hommes et les individus de toutes les identités de genre. Nous travaillons sur la paternité et les soins aux hommes afin de promouvoir la participation équitable et non violente des hommes en tant que partenaires et soignants de jeunes enfants. Depuis plus de vingt ans, nous menons des recherches, des actions de plaidoyer et développons des programmes visant à catalyser la capacité des hommes à s’occuper des enfants de manière équitable pour les deux sexes. Nous collaborons avec des partenaires dans le monde entier pour transformer les normes sociales liées à la provision de soins par les hommes, pour prévenir la violence contre les femmes et les enfants et pour contribuer à des résultats positifs en matière de santé maternelle et infantile.

Pour Plan International et Promundo, promouvoir l’engagement des hommes dans le DPE signifie soutenir les capacités des pères et personnes s’occupant d’enfants masculins à apporter des soins attentionnés aux jeunes filles et garçons en tenant compte de leur sexe ; renforcer les relations positives au sein de la famille, y compris en terme de communication non-violente, la prise de décision équitable entre les sexes, et la redistribution des responsabilités en terme de provision des soins aux enfants et des tâches domestiques ; accroître l’implication des hommes dans l’apprentissage et l’éducation des jeunes enfants, y compris par le biais d’une parentalité ludique ; soutenir l’implication accrue des hommes dans la santé et le bien-être de leurs partenaires féminines, des filles et des garçons, et travailler avec les communautés et les dirigeants pour promouvoir le rôle de soignant des hommes, notamment en s’attaquant aux normes de genre qui influencent les attitudes, les attentes et les comportements des femmes et des hommes.

Nous savons que l’engagement des hommes dans la prise en charge des soins et du développement de leurs jeunes enfants est bénéfique pour les familles et les enfants, ainsi que pour leur pour leur partenaire et pour les hommes eux-mêmes. Néanmoins, nous sommes conscients que promouvoir et soutenir l’engagement des hommes dans le DPE n’est pas une tâche facile. Nous devons être conscients des risques et des pièges potentiels, en particulier de ceux qui remettent en cause l’autonomie et les choix des femmes et des filles.

Il existe également de multiples obstacles à l’engagement des hommes: tels que les normes et les attentes sur la manière dont ces derniers doivent se comporter et sur ce qu’ils doivent et ne doivent pas faire ; l’absence des hommes montrant l’exemple sur la masculinité et des comportements positifs ; les impacts de la pauvreté, du chômage, de l’urbanisation et de la migration, qui signifient souvent que les hommes ne sont pas présents ou sont incapables de soutenir leurs familles; et les services et politiques publiques qui excluent les hommes ou n’apportent pas un environnement favorable à leur engagement et à leur soutien.

Les programmes de développement de la petite enfance et les actions d’influence qui favorisent l’engagement des hommes constituent un point d’entrée crucial pour remettre en question l’inégalité des sexes, les normes et les rôles qui sont restrictifs et discriminatoires, en particulier envers les filles et les femmes, mais aussi pour les garçons et les hommes.

Plan International et Promundo sont fiers de partager cette ressource programmatique. Nous espérons qu’elle aidera les individus, les organisations, les communautés, les gouvernements et les décideurs politiques à changer la façon dont les hommes protègent, soutiennent et promeuvent le bien-être, la santé et le développement de leurs partenaires et de leurs enfants, tout en apportant des avantages aux hommes eux-mêmes.

Melanie Swan

Global Technical Lead

DPE Plan International

Kate Doyle

Senior Program & Research Officer

Promundo-US