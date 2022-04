Prolongation de l’Action mondiale de la FAO contre la légionnaire d’automne jusqu’à la fin de 2023 avec élargissement de sa portée

Cet organisme nuisible aux végétaux poursuit ses destructions massives des cultures en dépit de progrès dans sa neutralisation

Rome – L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) va prolonger sa campagne mondiale contre l’un des ravageurs les plus envahissants de la planète, la légionnaire d’automne, qui continue de détruire des cultures en causant des milliards de dollars de préjudice malgré les progrès réalisés et la mise en œuvre d’une série de mesures.

«La légionnaire d’automne ne connaît pas de frontières et poursuit sa marche rapide à travers le monde», a déclaré aujourd’hui le Directeur général, M. Qu Dongyu, au Comité directeur de l’Action mondiale de la FAO contre la légionnaire d’automne qui a approuvé une initiative visant à prolonger son calendrier jusqu’à la fin de 2023 et à en élargir la portée

Encore en 2016, seuls six pays africains avaient signalé la présence sur leur territoire de ce ravageur, qui dévore des dizaines de cultures différentes. Aujourd’hui, 78 pays d’Afrique, du Proche-Orient, d’Asie et du Pacifique le signalent. Rien qu’en Afrique, on estime que la légionnaire d’automne cause jusqu’à 9,4 milliards d’USD de préjudice annuel, a déclaré M. Q.

La propagation de la légionnaire d’automne entraîne une intensification de l’usage des pesticides, mettant en danger la santé humaine et celle de l’environnement. En riposte à cela, l’Action mondiale de la FAO contre la légionnaire d’automne coordonne un ensemble exhaustif de mesures en Afrique, au Proche-Orient et en Asie:

Un mécanisme de coordination fonctionnel a été mis en place aux niveaux mondial, régional, national et à l’échelle des exploitations agricoles.

Des tactiques de protection intégrée contre les organismes nuisibles ont été testées dans huit zones géographiques et ont donné de bons résultats.

Le Centre international d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) propose désormais des hybrides de maïs tolérants à la légionnaire d’automne pour les mettre à l’essai et les diffuser dans les pays africains.

Des campagnes de formation, menées en collaboration avec des partenaires des pouvoirs publics, ont touché plus de 140 000 participants, principalement des agriculteurs et des agents de vulgarisation du secteur agricole.

Des campagnes aux effets prometteurs

Les informations rapportées au sujet des effets de ces mesures sont encourageantes. Au Burkina Faso par exemple, les pertes de rendement causées par la légionnaire d’automne ont été signalées comme régulièrement égales ou inférieures à 5 pour cent depuis 2020, et les biopesticides et la lutte biologique ont montré une efficacité sur le terrain qui atteint 90 pour cent sur ce nuisible.

Malgré ces résultats, il reste des défis à relever. Le ravageur continue de se propager, menaçant d’autres agriculteurs et leurs moyens de subsistance; les regroupements importants et les formations d’agents à grande échelle continuent d’être perturbés par la covid-19; la gestion intégrée de l’organisme nuisible connaît des degrés d’adoption inégaux entre les pays, de même que la réduction des pertes de rendement; et des pesticides dangereux continuent d’être utilisés.

Face à ce bilan, une prorogation du calendrier de l’Action mondiale jusqu’à la fin de 2023 a été approuvée. Cette prorogation permettra une diffusion accrue des techniques de protection intégrée contre les organismes nuisibles et, en élargissant la portée de l’Action mondiale, elle permettra de s’attaquer aux multiples périls qu’ils représentent à travers une gestion durable de la santé des végétaux, concourant ainsi à l’initiative «Une seule santé».

La FAO a lancé l’Action mondiale contre la légionnaire d’automne (2019-2022) en décembre 2019 à titre d’intervention urgente face à la propagation rapide de la légionnaire d’automne. Cette initiative vient s’ajouter aux activités en lien avec la légionnaire d’automne que mène la FAO. L’Action mondiale a mis en place un mécanisme de coordination qui permet un dialogue ouvert et collaboratif débouchant sur des solutions fondées sur la science; elle aide à la mise sur pied d’équipes spéciales nationales chargées de la lutte contre la légionnaire d’automne et contribue à la mobilisation de ressources destinées à la recherche appliquée et la vulgarisation technique.

