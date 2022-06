Progrès, lacunes et problèmes constatés dans la luttecontre les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, et mesures prises pour garantir l’application du principe de responsabilité aux niveaux local et national (A/HRC/50/44)

Conseil des droits de l’homme

Cinquantième session

13 juin-8 juillet 2022

Points 2 et 3 de l’ordre du jour

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies

aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat

des Nations Unies aux droits de l’homme

et du Secrétaire général

Promotion et protection de tous les droits de l’homme,

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

y compris le droit au développement

Progrès, lacunes et problèmes constatés dans la lutte contre les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, et mesures prises pour garantir l’application du principe de responsabilité aux niveaux local et national, y compris en faveur des femmes et des filles qui sont exposées à ces pratiques néfastes et de celles qui en ont été victimes

Rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme

Résumé

Soumis en application de la résolution 41/8 du Conseil des droits de l’homme sur les conséquences des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés, le présent rapport rend compte des progrès, des lacunes et des problèmes constatés dans la lutte contre les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, et des mesures qui ont été prises pour garantir l’application du principe de responsabilité aux niveaux local et national, y compris en faveur des femmes et des filles qui sont exposées à ces pratiques néfastes et de celles qui en ont été victimes. Il met en lumière certaines pratiques prometteuses, notamment dans le domaine de la responsabilité sociale, et montre en définitive que des lacunes et des problèmes importants perdurent.

I. Introduction

1. Les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés constituent une violation des droits de l’homme et une pratique néfaste qui causent des préjudices ou des souffrances d’ordre physique, mentale ou sexuelle. Ils ont des effets à court et à long terme, notamment sur le développement naturel de l’enfant et empêchent les personnes qui en sont victimes d’exercer pleinement l’ensemble de leurs droits.

2. Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), les taux de mariage d’enfants chez les filles restent élevés, en particulier dans certaines régions, comme l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale (37 %) et l’Asie du Sud (28 %), où le taux de mariage des filles est 7 à 9 fois supérieur à celui des garçons.

3. L’Amérique latine et les Caraïbes sont la seule région où les mariages d’enfants n’ont pas diminué au cours des vingt-cinq dernières années (25 %) et selon les données disponibles pour 9 pays sur 10, les mariages de jeunes garçons y sont supérieurs à la moyenne mondiale.

4. Les mariages d’enfants existent toujours en Europe et en Asie centrale. Si les taux de mariages officiellement enregistrés de filles âgées de 15 à 19 ans varient entre 2 et 23 %, les pourcentages réels pourraient être plus élevés, car nombre de mariages d’enfants ne sont jamais enregistrés. Les taux de mariage d’enfants atteignent des sommets parmi les communautés marginalisées, en particulier les filles roms dans le sud-est de l’Europe.

5. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la pratique du mariage des enfants était en baisse mais les inégalités entre les sexes, l’instabilité et les crises humanitaires l’ont fait remonter. Les écarts sont importants entre les pays de la région, avec 3 % de femmes mariées avant l’âge de 18 ans en Algérie contre 32 % au Yémen. En outre, les données nationales ne rendent pas compte des tendances de l’ampleur des mariages d’enfants au niveau infranational, où les taux sont susceptibles d’être beaucoup plus élevés, en particulier dans les pays touchés par des conflits.

6. De multiples facteurs sous-jacents conduisent à des taux élevés de mariages d’enfants, de mariages précoces et de mariages forcés, parmi lesquels : la persistance de la discrimination et de la violence fondées sur le sexe, y compris au sein de la famille, les valeurs patriarcales, la pauvreté et la situation socioéconomique des familles, les idées fausses concernant la protection que le mariage offrirait, l’adoption de mauvaises stratégies visant à préserver l’identité des communautés, les pratiques culturelles, les normes de genre discriminatoires et les stéréotypes sexistes, les inégalités entre les sexes, l’absence de protection effective des droits fondamentaux des filles, notamment l’accès à une éducation de qualité et à la santé sexuelle et génésique, l’insécurité, la méconnaissance des effets néfastes de ces pratiques, les préjugés concernant la position et le rôle des femmes dans la société, et le recours à des stratégies d’adaptation préjudiciables dans les situations de crises humanitaires. Parmi les autres facteurs structurels qui facilitent la propagation de ces pratiques néfastes, citons l’inefficacité des systèmes d’enregistrement de toutes les naissances et de tous les mariages, les législations nationales qui autorisent le mariage des enfants et les dispositions légales qui permettent aux auteurs de viols ou d’autres infractions à caractère sexuel d’éviter les sanctions en épousant la victime.

7. Dans sa résolution 41/8, le Conseil des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par le fait que de ce qu’il est fait peu de cas du mariage d’enfants, du mariage précoce et du mariage forcé et de ce que les responsables sont rarement appelés à rendre des comptes et punis et de ce que les victimes ont peu accès à la justice, en particulier au niveau local. À cet égard, le Conseil a demandé à la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de lui présenter un rapport écrit, avec la contribution de tous les acteurs concernés, sur les progrès, les lacunes et les difficultés constatés dans l’action menée face au problème du mariage d’enfants, du mariage précoce et du mariage forcé, et les mesures prises pour garantir l’application du principe de responsabilité aux niveaux local et national, y compris en faveur des femmes et des filles qui sont exposées à ces pratiques néfastes et de celles qui en ont été victimes. Le Conseil a également demandé à la Haute-Commissaire d’organiser deux ateliers régionaux pour examiner ces questions et de rendre compte des résultats de ces ateliers dans le rapport écrit susmentionné.

8. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 41/8. Conformément à cette résolution, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a organisé deux ateliers, du 16 au 18 juin 2021, axés sur l’Afrique, l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est. En raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les ateliers se sont tenus en ligne. Y ont participé des experts de mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme, d’organisations régionales, d’organisations de la société civile et d’entités des Nations Unies. Des jeunes militantes ont également partagé leurs points de vue au moyen de messages vidéo.

9. Les discussions ont principalement porté sur les mesures visant à renforcer le principe de responsabilité sous l’angle des droits de l’homme, en ce qui concerne les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés. Les participants ont discuté de questions relatives à l’interdiction légale et à l’incrimination, à la budgétisation et à la responsabilité sociale, à l’établissement de rapports et à l’évaluation des progrès.

10. Aux fins du présent rapport, le Haut-Commissariat a également sollicité des contributions de divers parties prenantes, notamment des États Membres de l’Organisation, des organismes, fonds et programmes des Nations Unies, des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations de la société civile. Au 4 avril 2022, il avait reçu 43 réponses, dont 24 d’États Membres. Toutes les contributions peuvent être consultées sur le site Web du HCDH8 . Le HCDH a également examiné des études et des travaux de recherche récents.