Programme pour un retour à l’école en toute sécurité : Guide de soutien visant à un apprentissage inclusif et équitable pour les enfants les plus marginalisés

Objectif de ce guide

Chaque enfant a droit à l’éducation. Cependant, les fermetures d’écoles dues à la pandémie de COVID-19 ont exacerbé les obstacles à l’apprentissage auxquels des millions d’enfants sont confrontés. Ces mesures empêchent les enfants et les adolescents de tous les pays, comprenant ceux qui vivent dans des contextes de déplacement ou de conflit, de faire valoir leur droit à une éducation de qualité, sûre et inclusive.

La recherche mondiale de Save the Children a confirmé que la pandémie de COVID-19 a creusé les inégalités existantes, notamment en matière d’accès au suivi des enseignants et d’accès aux ressources d’apprentissage.

Plus les enfants restent longtemps en dehors de l’école, plus ils ont de chances de ne jamais y retourner. Le guide identifie certains des enfants qui sont les plus vulnérables, et notamment : les filles ; les enfants handicapés ; les enfants issus de ménages à faible revenu ; les enfants vivant dans des conflits; les enfants associés à des forces armés ou à des groupes armés ; les enfants ayant subi des violences; les enfants issus de minorités ethniques et les enfants qui s’identifient comme LGBTQ+.

Une occasion de reconstruire en mieux

Save the Children se prononce en faveur d’un accès inclusif et équitable à l’apprentissage pour chaque enfant, ce qui inclut un soutien au niveau des besoins individuels et pour surmonter toute barrière éducative.

Ce guide aidera le personnel à veiller à ce que tous les enfants aient accès à des possibilités d’apprentissage sûres qui répondent à leurs besoins individuels. Il décrit les obstacles à l’apprentissage auxquels les personnes les plus marginalisées et les groupes d’enfants exclus sont confrontés et recommande des interventions visant à soutenir leur inclusion dans l’apprentissage à distance et leur retour à l’école. Le guide recommande également des ressources essentielles à utiliser lors de la conception d’interventions pour un apprentissage inclusif et équitable.