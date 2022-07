Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 : Une stratégie mondiale pour ne laisser personne de côté

INTRODUCTION

La vaccination est un véritable succès en termes de santé et de développement dans le monde, sauvant des millions de vie chaque année. Entre 2010 et 2018, le vaccin antirougeoleux a permis à lui seul d’éviter 23 millions de décès (1). Le nombre de nourrissons vaccinés chaque année – plus de 116 millions, soit 86 % des enfants qui naissent – a atteint le plus haut niveau jamais enregistré. Plus de 20 maladies potentiellement mortelles peuvent désormais être évitées par la vaccination (2). Depuis 2010, 116 pays ont introduit des vaccins qu’ils n’utilisaient pas auparavant(3), notamment ceux contre les grandes maladies tueuses comme la pneumonie à pneumocoque, la diarrhée, le cancer du col de l’utérus, la typhoïde, le choléra et la méningite.

En outre, le développement des vaccins a connu de nombreuses innovations. Il existe maintenant des vaccins pour protéger contre le paludisme, la dengue et la maladie à virus Ebola, et des vaccins prometteurs contre le virus respiratoire syncytial, la tuberculose et toutes les souches du virus de la grippe sont en développement. Les nouveaux travaux de recherche sur les anticorps neutralisants à large spectre et les vaccins thérapeutiques ouvrent de nouveaux horizons. De plus en plus, les vaccins protègent la santé au-delà de la petite enfance – durant l’adolescence et l’âge adulte, pendant la grossesse et pour les personnes âgées.

Des moyens innovants apparaissent pour distribuer et administrer les vaccins et pour améliorer les services de vaccination. Des outils numériques, de nouvelles techniques sans aiguille pour l’administration des vaccins ainsi que des chaînes de stockage des vaccins et d’approvisionnement plus solides promettent de transformer les programmes de vaccination au cours de la prochaine décennie. Un accès rapide à des données fiables offre aux programmes nationaux de nouvelles possibilités pour surveiller et améliorer en permanence leurs performances, leur portée et leur efficience.

Les vaccins sont essentiels pour la prévention et la maîtrise de nombreuses maladies transmissibles et de ce fait constituent l’un des fondements de la sécurité sanitaire mondiale. En outre, ils sont largement considérés comme indispensables à la lutte contre les maladies infectieuses émergentes, par exemple en permettant de contrôler ou de limiter les flambées de maladies infectieuses ou de lutter contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens. Les épidémies régionales (par exemple la maladie à virus Ebola), la pandémie de COVID-19 et la menace de futures pandémies (par example avec une nouvelle souche de grippe) pèsent, et pèseront encore, lourdement sur les systèmes de santé, même les plus résilients. Il existe un risque manifeste de réduction des services essentiels, plus particulièrement la vaccination et la prévention d’autres maladies transmissibles. Les pays doivent déterminer quels sont les services essentiels prioritaires à maintenir pendant les menaces de maladies infectieuses émergentes et agir dès que possible pour fournir les vaccins manquants. À plus long terme, d’importants investissements communs dans la recherche et le développement et une fourniture équitable de nouveaux vaccins font probablement partie de la solution pour éviter les répétitions.

Néanmoins, d’importants défis persistent. Les avantages de la vaccination sont inégalement répartis : les niveaux de couverture varient considérablement entre les pays et à l’intérieur des pays. Certaines populations – souvent les plus pauvres, les plus marginalisées et les plus vulnérables, dans des contextes fragiles, déchirés par les conflits – n’ont qu’un accès limité aux services de vaccination. Chaque année, 20 millions de nourrissons ne reçoivent pas une série complète de vaccins mêmes basiques, et plus encore sont privés des nouveaux vaccins. Parmi eux, plus de 13 millions ne reçoivent aucun vaccin par le biais du programme de vaccination – les enfants « zéro dose ».

Dans certains pays, les progrès sont au point mort, voire régressent, et le risque que le relâchement de la vigilance mette en péril les résultats obtenus est réel. Les flambées de rougeole et de poliovirus dérivés d’une souche vaccinale rappellent cruellement que de solides programmes de vaccination et une surveillance des maladies efficace sont nécessaires pour maintenir des taux élevés de couverture et éliminer et éradiquer les maladies. La rougeole étant hautement infectieuse, sa présence est un indicateur (le « canari dans une mine de charbon ») d’une couverture vaccinale insuffisante et de failles dans le système de santé. La détection de cas de rougeole par les systèmes de surveillance révèle des communautés et des groupes d’âge qui ne sont pas vaccinés ou sous-vaccinés ainsi que des programmes de vaccination et des systèmes de soins de santé primaires qui sont inadaptés, et mettent en évidence les domaines nécessitant une attention et des interventions particulières. Un niveau de couverture élevé de vaccin antirougeoleux est signe d’un programme de vaccination solide, pouvant indiquer une base solide pour les services de soins de santé primaires. La seconde dose de vaccin antirougeoleux est l’occasion de mettre davantage l’accent sur le renforcement des programmes de vaccination afin d’atteindre les enfants après la première année de vie et d’étendre les services de vaccination tout au long de la vie.

Pour garantir l’accès de tous aux services de vaccination, les vaccins doivent être délivrés dans les zones qui sont isolées sur les plans géographique, culturel, social ou autre et aux populations marginalisées comme les personnes déplacées et les migrants ainsi qu’aux personnes touchées par les conflits, l’instabilité politique et les catastrophes naturelles. Il importe de comprendre les causes d’une faible utilisation des vaccins et d’y remédier, afin d’accroître la demande des populations pour des services de vaccination. Des stocks adéquats et prévisibles de vaccins appropriés, de qualité garantie et à des prix abordables doivent être disponibles aux points de services et la rupture de stock doit être évitée. Des stratégies adaptées sont nécessaires pour comprendre et surmonter les obstacles à la vaccination, en particulier ceux fondés sur le genre des aidants et agents de santé pour accéder aux services de vaccination. De nouvelles approches sont nécessaires pour atteindre les groupes plus âgés et dispenser des services de vaccination axés sur les personnes et intégrés aux soins de santé primaires.

Le Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 établit une vision et une stratégie mondiales ambitieuses pour les vaccins et la vaccination durant la décennie 20212030. Il s’appuie sur les enseignements tirés, tient compte des défis persistants et émergents que représentent les maladies infectieuses et met à profit les nouvelles possibilités pour faire face à ces défis. Le Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 considère la vaccination comme un contributeur clé au droit fondamental de chacun à la possession du meilleur état de santé physique et mental qu’il est capable d’atteindre mais aussi comme un investissement dans l’avenir, visant à rendre le monde plus sain, plus sûr et plus prospère pour tous. Il vise à nous permettre de préserver nos acquis durement obtenus, mais également à étendre nos réalisations, afin de ne laisser personne de côté, quelle que soit la situation ou l’étape de la vie.

Le Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 vise à mobiliser et aligner les activités des parties prenantes aux niveaux communautaire, national, régional et international – les gouvernements nationaux, les instances régionales, les organismes mondiaux, les partenaires du développement, les professionnels des soins de santé, les établissements universitaires et de recherche, les développeurs et fabricants de vaccins, le secteur privé et la société civile. Son impact sera maximisé par une utilisation plus rationnelle et efficace des ressources, l’innovation pour améliorer les performances ainsi que des mesures pour atteindre une pérennité programmatique et financière. Le succès dépendra de la mise en place et du renforcement de partenariats à l’intérieur et à l’extérieur du secteur de la santé dans le cadre d’un effort coordonné pour renforcer l’accès à des soins de santé primaires de qualité et à un prix abordable, atteindre la couverture sanitaire universelle et accélérer les progrès sur la voie des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 (ODD).

Le Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 fournit un cadre stratégique à long terme pour guider une phase opérationnelle dynamique, répondant à l’évolution des besoins des pays et du contexte mondial au cours de la prochaine décennie. Ce document n’est donc qu’un début. La vision et la stratégie mondiales du Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 seront complétées par des annexes fournissant des informations techniques détaillées sur le cadre stratégique, avec les stratégies et plans de vaccination nouveaux et existants, y compris ceux pour les programmes axés sur des maladies spécifiques pour combattre, éliminer ou éradiquer la maladie. Le Programme pour la vaccination à l’horizon 2030 deviendra opérationnel par des stratégies régionales et nationales, un mécanisme pour garantir l’appropriation et la responsabilisation ainsi qu’un cadre de suivi et d’évaluation pour guider la mise en œuvre par les pays.

Grâce à un effort collectif de toutes les parties prenantes, nous concrétiserons la vision pour la décennie : Un monde où chaque individu, où qu’il se trouve et quel que soit son âge, bénéficie pleinement des vaccins pour sa santé et son bien-être.