Programme des Nations Unies pour le développement : Plan stratégique pour 2022-2025

Avant-propos

Le moment est crucial pour le monde, mais aussi pour le développement. Une situation d’urgence planétaire et la pandémie ont épuisé les ressources naturelles de la planète et accentué la pauvreté ainsi que les inégalités. Près d’un milliard de personnes pourraient basculer dans l’extrême pauvreté à l’horizon 2030, à moins que nous ne saisissions cette occasion pour agir de manière concrète en faveur la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

Le moment est également venu de faire des choix, car nous avons la possibilité de tirer des enseignements de nos expériences, d’agir différemment et de poursuivre des objectifs communs plus ambitieux. Ce nouveau Plan stratégique pour 2022-2025 présente la manière dont le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) prévoit de collaborer avec ses partenaires afin de répondre aux attentes placées en lui dans cette période si particulière. Nous devons collaborer au sein du système redynamisé des Nations Unies, mais aussi au-delà, en vue d’obtenir des résultats collectifs plus satisfaisants. En employant des approches intégrées, nous souhaitons encourager de profonds changements. Le soutien apporté aux gouvernements et aux communautés vise à stimuler la reprise après la COVID-19 et à bâtir un avenir meilleur.

Le Plan stratégique se fonde sur l’engagement permanent du PNUD d’éradiquer la pauvreté, d’accompagner les pays vers la réalisation des ODD et d’encourager l’application de l’Accord de Paris. Il prévoit des objectifs ambitieux qui permettront d’améliorer des millions de vies, notamment en traitant les questions de la pauvreté multidimensionnelle, de l’accès à l’énergie, de la participation aux élections et du financement du développement. Le Plan explique la manière dont le PNUD élaborera ses six solutions distinctives qui s’appuieront sur la transition numérique, l’innovation et le financement du développement, afin d’accroître son impact. Il définit des étapes pratiques afin que nous devenions une organisation plus agile et proactive et que nous investissions davantage dans notre personnel, notre modèle de fonctionnement et dans la haute performance de nos opérations.

Le Plan montre combien la mise en commun de nos expériences approfondies au niveau local et de notre solide réseau mondial, en s’appuyant sur les connaissances des pays et des expériences communes, est essentielle pour nos partenaires. Il présente la manière dont nous encouragerons l’innovation et la créativité en vue de contribuer à l’évolution des systèmes et de relever les défis les plus difficiles entravant la réalisation des ODD. Le but principal est d’intensifier et d’accélérer les progrès vers des transitions vertes et inclusives qui permettront d’autonomiser toutes les populations en leur offrant davantage de possibilités et en renforçant la résilience.

Le Plan est le fruit d’une étroite collaboration avec nos nombreux partenaires. Je leur suis extrêmement reconnaissant, ainsi qu’à toutes nos équipes du PNUD, car leurs contributions ont permis d’élaborer un plan qui reflète véritablement la diversité de tous les pays, de toutes les communautés et de toutes les personnes que le PNUD entend servir.

Je vous invite à lire le Plan pour en apprendre davantage. Grâce à votre soutien et à votre collaboration, le PNUD peut aider les pays à offrir un plus large éventail de choix aux personnes afin de leur assurer un avenir plus sûr et équitable, et de bâtir le monde auquel aspire le Programme de développement durable à l’horizon 2030, un monde où la planète et sa population seraient en harmonie.

Achim Steiner

Administrateur

Programme des Nations Unies pour le développement