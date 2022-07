Programme de soutien des frères aux adolescentes dans les situations d’urgence: Guide pratique de mise en œuvre

Partie 1 : Présentation de l’approche du programme SSAGE

De nombreux éléments de preuve apparus ces dernières années ont documenté les difficultés et les possibilités liées au travail avec les adolescentes dans les contextes humanitaires. À travers le monde, les filles qui se trouvent dans des contextes fragiles sont fréquemment privées du pouvoir décisionnel par rapport à leur corps, à leur temps et à leur avenir- des décisions qui sont souvent dévolues aux membres (essentiellement masculins) de la famille ou aux partenaires intimes.

Les effets de la pandémie actuelle de COVID-19 aggravent dans la plupart des cas, les inconvénients subis par les filles en raison de leur âge et de leur genre.

Dans les pays qui ont adopté des mesures restrictives pour contrôler la pandémie, celles-ci ont souvent généré davantage d’anxiété et de pression économique pour les membres des ménages, et les femmes et les filles ont été particulièrement touchées par des taux plus élevés de violence basée sur le genre (VBG).

Le programme SSAGE présente d’importantes similitudes avec d’autres approches visant à être sexotransformatrices et ciblant les filles et leurs familles. Le programme SSAGE comporte trois caractéristiques majeures :

L’engagement explicite des frères aînés des adolescentes. L’ engagement simultané des adolescentes, des tuteurs et tutrices ainsi que des frères aînés pour créer une « stratification » dont le but est d’amplifier l’impact de l’intervention au sein des familles. L’application de la conception axée sur l’humain (HCD) qui est recommandée pour contextualiser l’approche afin de maximiser la créativité et l’adhésion de la communauté tout en limitant les réactions hostiles et les résistances.

Avec le programme SSAGE, Mercy Corps et la Women’s Refugee Commission (WRC) ont pour but de contribuer au guide mondial sur la VBG, la protection de l’enfance et les jeunes acteurs qui interviennent auprès des adolescentes dans les contextes humanitaires et à la base de connaissances élargie sur la prévention de la violence au sein des familles.