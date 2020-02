Programmation axée sur les marchés (MBP) - De quoi s’agit-il ?

Qu’est-ce qu’un marché ?

Avant, pendant et après une crise, dans le monde entier, les communautés achètent et vendent. Les marchés sont les lieux où les personnes qui achètent et vendent se rencontrent pour échanger des biens et services. Ils ne doivent pas forcément être physiques (on peut par exemple réaliser des achats en ligne) mais il doit y avoir au moins deux vendeurs/ euses pour que le marché soit sain.

Les communautés et les marchés sont en relation constante.

Qu’est-ce que la MBP ?

La programmation axée sur les marchés (MBP), dans le cadre du travail d’Oxfam, signifie que nous prenons toujours en compte les marchés existants, via des évaluations, des analyses et la programmation, à toutes les phases d’une intervention et dans tous les secteurs techniques.

Chez Oxfam, nous pensons que les programmes axés sur les marchés peuvent :