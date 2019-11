Programación de Transferencias Monetarias Que Funciona Para Mujeres: 6 Lecciones del Terreno

¿Qué queremos cambiar?

En la actualidad, la Programación de Transferencias Monetarías que funciona para mujeres (PTM) es una herramienta común entre las acciones humanitarias y se usa para satisfacer las diversas necesidades de las personas desplazadas por crisis y conflictos con mayor dignidad.1 Aunque existe evidencia cada vez mayor sobre el efecto de la PTM en el bienestar y el poder de las mujeres2 , en la práctica, existe una cantidad abrumadora de PTM sensibles al género diseñadas en función de suposiciones y no de evidencias. En base al compromiso de CARE de ‘trasnferencias monetarias’ para lograr avances con y para mujeres y niñas, CARE ordenó un estudio sobre PTM sensibles al género que permitió que los mismos receptores de PTM enmarcaran el debate.

¿Qué despertó nuestro interés?

Tres asuntos clave motivaron esta investigación: (1) La ambición de CARE es garantizar que su trabajo de PTM esté diseñado con y para mujeres y niñas, y que aborde sus necesidades, problemas y oportunidades. (2) En línea con eso, CARE fortalece sus capacidades de investigación, evidencia y gestión de conocimientos. (3) La organización también se compromete a convocar a otros para mejorar la política, práctica e investigación sobre PTM sensible al género.

Para abordar esa ambición, necesitamos empezar por cambiar el abordaje descendente que usa el sector para diseñar investigaciones sobre PTM sensible al género. La comunidad humanitaria sabe más sobre el impacto de PTM en resultados sectoriales de lo que nosotros sabemos sobre las percepciones de hombres y mujeres sobre cómo su diseño e implementación realmente respalda sus necesidades, las de sus familias y las de las comunidades. Recopilar evidencia desde la perspectiva de los usuarios logrará, en consecuencia, cambiar la forma en que usamos la evidencia. Por ejemplo, la evidencia sugiere que el receptor mencionado de PTM puede influenciar el control de la transferencia y acceder a información, pero tener como objetivo a las mujeres no implica que la PTM sea sensible al género (y, en algunos casos, este abordaje puede exacerbar los riesgos de protección).

¿Cómo diseñamos el estudio?

El estudio adoptó un abordaje en que el usuario es el centro para la recopilación de datos. Eso aseguró un reflejo coherente de las personas afectadas por crisis a lo largo del proceso y aumentó nuestra capacidad de capturar la complejidad y mejorar la responsabilidad. El estudio pretende la comprensión: