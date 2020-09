Progrès accomplis dans la réalisation des droits à l’eau et à l’assainissement (2010-2020) - Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement (A/HRC/45/11)

Résumé

Dix ans ont passé depuis que l’eau et l’assainissement ont été reconnus expressément en tant que droits de l’homme, mais leurs modalités concrètes d’application nécessitent encore un effort de clarification et de compréhension. Pour clarifier les modalités d’application des droits à l’eau et à l’assainissement, le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, Léo Heller, met en évidence les progrès accomplis dans la réalisation de ces droits depuis 2010. Les progrès répertoriés sont analysés selon un schéma en trois dimensions − les droits de l’homme comme outil d’analyse, les droits de l’homme comme outil de politique générale et les droits de l’homme comme approche centrée sur l’être humain − qui reprend celui des rapports thématiques produits depuis le début du mandat du Rapporteur spécial.

I. Introduction

À l’occasion du dixième anniversaire de la résolution 64/292 de l’Assemblée générale et de sa propre résolution 15/9, qui consacrent les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, le Conseil des droits de l’homme, dans sa résolution 42/5, a demandé au Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement d’entreprendre des activités de sensibilisation et d’y participer, notamment au moyen des médias sociaux et en utilisant des supports accessibles, et de recenser les bonnes pratiques afin de promouvoir la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement. Le Rapporteur spécial répond à cette demande en soumettant le présent rapport, où il rend compte d’un certain nombre de faits nouveaux et des progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement depuis 2010.

Si dix ans ont passé depuis que l’eau et l’assainissement ont été reconnus expressément en tant que droits de l’homme, leurs modalités d’application concrète restent encore à clarifier et expliciter. Le présent rapport est soumis en même temps que le rapport thématique du Rapporteur spécial, sur le thème de la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement, dans lequel il formule des critères pratiques que les États peuvent appliquer pour s’acquitter de l’obligation de réalisation progressive. Ce rapport doit être lu en parallèle avec le présent rapport, qui illustre différents aspects des progrès accomplis. On rapprochera aussi de ces deux rapports les sept rapports de suivi du Rapporteur spécial concernant ses visites de pays (dont quatre ont été présentés au Conseil des droits de l’homme à sa quarante-deuxième session et trois à sa quarante-cinquième session), qui donnent des exemples précis des progrès accomplis dans les pays concernés, que le Rapporteur spécial a évalués d’après une série de catégories définie par lui : progrès satisfaisants, progrès en bonne voie, quelques progrès, progrès non encore manifestes et régression.

Au cours des six années écoulées depuis le début de son mandat (2014-2020), conformément au projet qu’il s’était fixé à l’origine, le Rapporteur spécial s’est attaché en priorité à ce que l’on traduise les principes juridiques et les normes relatives aux droits de l’homme en vigueur en politiques publiques et en mécanismes d’application qui contribuent à la réalisation des droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement. Ses activités ont abouti à 12 rapports thématiques où est exposée l’approche fondée sur les droits de l’homme de diverses questions concernant l’accès à l’eau et à l’assainissement. Le Rapporteur spécial a rassemblé dans le présent rapport, compte tenu des observations formulées dans ses rapports thématiques précédents, des exemples des progrès constatés dans la réalisation des droits à l’eau et à l’assainissement depuis 2010. Ces progrès sont analysés selon un schéma en trois dimensions : les droits de l’homme comme outil d’analyse (voir la section III, où il est question de la coopération pour le développement et des mégaprojets), les droits de l’homme comme outil de politique générale (voir la section IV, sur les différents niveaux de service, l’accessibilité économique, la réglementation des services et le principe de responsabilité) et les droits de l’homme comme approche centrée sur l’être humain (voir la section V, qui traite du genre, des personnes déplacées de force et des espaces publics). Le présent rapport ne reprend pas les deux derniers rapports thématiques du Rapporteur spécial, sur la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement, présenté concurremment avec le présent rapport, et sur la privatisation, qui sera présenté à l’Assemblée générale à sa soixante-quinzième session.