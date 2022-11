Près de 40 millions d’enfants sont dangereusement exposés à la menace croissante de la rougeole

Selon un nouveau rapport de l’OMS et des CDC, la rougeole est une menace imminente au plan mondial.

La couverture vaccinale contre la rougeole n’a cessé de diminuer depuis le début de la pandémie de COVID-19. En 2021, un nombre record d’enfants (près de 40 millions) avaient manqué une dose de vaccin antirougeoleux : 25 millions d’enfants ont manqué leur première dose et 14,7 millions d’enfants supplémentaires la deuxième, selon une publication conjointe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Il s’agit là d’un recul important qui enraye les progrès accomplis pour éliminer durablement la rougeole dans le monde et laisse des millions d’enfants sensibles à l’infection.

En 2021, on estime qu’au niveau mondial, il y avait eu 9 millions de cas de rougeole et que 128 000 décès étaient imputables à la maladie. Vingt-deux pays ont connu des flambées épidémiques de grande envergure qui ont entraîné des perturbations. Les reculs de la couverture vaccinale, l’affaiblissement de la surveillance de la rougeole, les interruptions et retards constants dans les activités de vaccination dus à la COVID-19 et les grandes flambées épidémiques qui persistent en 2022 font que la rougeole est une menace imminente partout dans le monde.

« Cette pandémie recèle un paradoxe : alors que les vaccins contre la COVID-19 ont été mis au point en un temps record avant d’être déployés dans le cadre de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire, les programmes de vaccination systématique ont été gravement perturbés et des millions d’enfants ont manqué des vaccinations vitales contre des maladies mortelles comme la rougeole », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Il est absolument essentiel de remettre les programmes de vaccination sur les rails. Derrière chaque statistique de ce rapport se cache un enfant exposé à une maladie évitable. »

La situation est grave : la rougeole est l’un des virus humains les plus contagieux, mais aussi une maladie presque entièrement évitable par la vaccination. Une couverture de 95 % ou plus par les deux doses de vaccin à valence rougeole est nécessaire pour créer une immunité collective afin de protéger les communautés et de parvenir à éliminer durablement la rougeole. Or, à l’échelle mondiale, nous sommes bien loin de ces niveaux : seuls 81 % des enfants ont reçu leur première dose et seuls 71 % d’entre eux ont reçu la deuxième. Il s’agit là des taux de couverture mondiale les plus bas enregistrés depuis 2008 pour la première dose de vaccin antirougeoleux (même s’il existe des différences d’un pays à l’autre).

Une action mondiale urgente s’impose

Où qu’elle sévisse, la rougeole est une menace pour le monde entier : le virus peut se propager rapidement à de nombreuses communautés, par-delà les frontières internationales. Aucune Région de l’OMS n’a réussi à éliminer la rougeole et à pérenniser cet acquis. Depuis 2016, 10 pays qui l’avaient auparavant éliminé ont connu des flambées épidémiques et à un rétablissement de la transmission.

« Le nombre record d’enfants sous-vaccinés et sensibles à la rougeole illustre les dommages profonds que les systèmes de vaccination ont subis pendant la pandémie de COVID-19 », a déclaré la Directrice des CDC, la Dre Rochelle P. Walensky. « Les flambées épidémiques de rougeole témoignent des faiblesses des programmes de vaccination, mais les responsables de la santé publique peuvent utiliser la riposte à l’épidémie pour identifier les communautés à risque, comprendre les causes de la sous-vaccination et aider à fournir des solutions adaptées localement pour que les vaccins soient accessibles à tous. »

En 2021, près de 61 millions de doses de vaccin antirougeoleux ont été reportées, ou n’ont pu être administrées, en raison de retards liés à la COVID-19 dans les campagnes de vaccination de 18 pays. Ces retards augmentent le risque d’épidémies de rougeole : le moment est donc venu pour les responsables de la santé publique d’accélérer les efforts de vaccination et de renforcer la surveillance. Les CDC et l’OMS demandent instamment à tous les partenaires aux niveaux mondial, régional, national et local d’engager une action coordonnée et concertée priorisant les efforts visant à trouver et à vacciner tous les enfants non protégés, y compris ceux qui ont été manqués au cours des deux dernières années.

Les flambées épidémiques de rougeole illustrent les faiblesses des programmes de vaccination et des autres services de santé essentiels. Pour atténuer le risque de flambées épidémiques, les pays et les parties prenantes mondiales doivent investir dans des systèmes de surveillance robustes. Dans le cadre de la stratégie mondiale de vaccination du Programme pour la vaccination à l’horizon 2030, les partenaires mondiaux de la vaccination restent déterminés à soutenir les investissements dans le renforcement de la surveillance comme moyen de détecter rapidement les flambées épidémiques, d’y répondre de toute urgence et de vacciner tous les enfants qui ne sont pas encore protégés contre les maladies évitables par la vaccination.

CITATIONS DE NOS PARTENAIRES

« Depuis 2001, la Croix-Rouge américaine a mobilisé des volontaires dans 47 pays à travers le monde pour administrer des vaccins salvateurs aux communautés vulnérables. La pandémie de COVID-19 a rappelé combien les vaccins sont essentiels pour empêcher la propagation de maladies mortelles. Nous et nos partenaires du Mouvement de la Croix-Rouge sommes déterminés à éviter des décès inutiles. Il est impératif que nous travaillions ensemble pour combler les lacunes immunitaires actuelles et faire en sorte que personne ne subisse les effets des maladies évitables par la vaccination. » Gail McGovern, Présidente et Directrice générale la Croix-Rouge américaine.

« La baisse significative de la couverture vaccinale contre la rougeole est alarmante. Gavi aide les pays à faible revenu à remettre les programmes de vaccination systématique sur les rails et continue de financer la riposte mondiale à la flambée par le biais du Fonds de riposte aux épidémies de l’Initiative contre la rougeole et la rubéole. En tant qu’Alliance, nous allons également plus loin en déployant des efforts ciblés pour atteindre les enfants et les communautés dits « zéro dose », qui sont systématiquement omis lors de la vaccination et ne bénéficient pas non plus des autres services essentiels. C’est une évolution fondamentale pour combattre les flambées épidémiques et conserver des systèmes de santé forts et résilients face aux autres menaces. » Dr. Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi

« Cette forte chute des taux de vaccination contre la rougeole devrait nous alarmer. Tant que les activités de vaccination mondiales n’auront pas repris leur bonne marche, des dizaines de millions d’enfants risquent de contracter cette maladie mortelle et pourtant évitable. Il n’y a pas de temps à perdre. Nous devons agir de toute urgence pour que chaque enfant, jusqu’au plus difficile à atteindre, bénéficie des vaccins vitaux. » Elizabeth Cousens, Présidente et Directrice générale, Fondation pour les Nations Unies

« Depuis trois ans, nous tirons la sonnette d’alarme sur la baisse des taux de vaccination et le risque croissant qu’elle fait peser sur la santé des enfants dans le monde. Les disparités croissantes de couverture vaccinale font que la rougeole (la maladie meurtrière la plus contagieuse, bien qu’évitable par la vaccination) se propage et cause des maladies et des décès. Nous avons une occasion à saisir pour rattraper d’urgence le terrain perdu dans la vaccination antirougeoleuse et protéger chaque enfant. Il est temps d’agir de manière résolue. » Ephrem Tekle Lemango, Chef de la vaccination, UNICEF.

