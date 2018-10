Prévention des catastrophes: le Secrétaire général préconise une meilleure compréhension des pertes économiques résultant de catastrophes majeures

SG/SM/19288-IHA/1457-OBV/1832

10 OCTOBRE 2018

On trouvera ci-après le message du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, à l’occasion de la Journée internationale de la prévention des catastrophes, célébrée le 13 octobre:

Cette année, la Journée internationale de la prévention des catastrophes survient peu après un séisme et un tsunami qui ont ravagé l’Indonésie, montrant une nouvelle fois le caractère urgent de la résilience et de la sensibilisation aux risques.

Les catastrophes ont un coût humain élevé.

Des millions de personnes sont déplacées chaque année et perdent leur toit et leur emploi, du fait de phénomènes météorologiques extrêmes et de séismes.

Les pays ne font cependant pas systématiquement état des pertes économiques qu’ils subissent à la suite de catastrophes majeures, d’après un nouveau rapport établi par le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes.

En cette Journée internationale, l’accent est mis sur la nécessité, pour les États Membres, d’améliorer la collecte de données sur les catastrophes et d’établir un bilan global des pertes économiques.

Cela est essentiel pour progresser en matière de prévention des crises.

Une meilleure compréhension des pertes économiques résultant de phénomènes météorologiques extrêmes pourrait par exemple engendrer une lutte plus soutenue contre les changements climatiques et une volonté plus forte de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Des pertes économiques chiffrées pourraient également inciter les gouvernements à en faire davantage pour atteindre les objectifs du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, à savoir une baisse importante des pertes dues aux catastrophes d’ici à 2030.

La diminution des pertes économiques résultant des catastrophes a le pouvoir de transformer nos vies et de concourir grandement à l’élimination de la pauvreté.

Tandis que nous célébrons la Journée internationale de la prévention des catastrophes, réaffirmons notre attachement à cet objectif fondamental.