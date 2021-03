Prêt à sauver des vies: Une boîte à outils de préparation pour les soins de santé sexuelle et reproductive dans les situations d’urgence

Avant-propos

Family Planning 2020 est très honoré d’avoir facilité l’élaboration du manuel Prêt à sauver des vies : Une boite à outils de préparation pour la santé sexuelle et reproductive dans les situations d’urgence dans le cadre de l’engagement du FP2020 à favoriser la collaboration entre les acteurs humanitaires et de développement. Lors du Sommet de Londres de 2017 sur la planification familiale, les membres du Groupe de travail interorganisations sur la santé reproductive en situations de crise (IAWG) ont insisté sur le fait qu’un dialogue sur l’élargissement de l’accès à des services de planification familiale de qualité doit inclure la prise en compte des femmes dans les contextes humanitaires. L’IAWG a recommandé des partenariats entre les organisations humanitaires et de développement afin de garantir l’application du droit fondamental à la planification familiale pour les personnes déplacées du fait des conflits, des catastrophes naturelles, de la dégradation de l’environnement et des épidémies.

Le FP2020 a suivi ces recommandations, sous la direction de Jennifer Schlecht. Jenn a consacré sa carrière à veiller à ce que les femmes et les filles en situation de crise aient accès aux meilleurs soins médicaux possibles, y compris la planification familiale et d’autres soins de santé reproductive. Elle était un membre essentiel de la famille FP2020 jusqu’à son décès en 2019. En l’honneur de sa mission consistant à étendre la planification familiale aux personnes déplacées dans le cadre de soins de santé sexuelle et reproductive complets, le FP2020 continue de s’associer aux gouvernements, aux acteurs humanitaires et de développement du monde entier afin d’améliorer la visibilité et l’accès à la contraception volontaire partout dans le monde. Le programme FP2020 est une plateforme d’échange d’idées et d’engagements permettant d’améliorer la vie des individus.

Nous exprimons notre gratitude à l’endroit de tous les experts en santé sexuelle et reproductive et en interventions d’urgence, ayant contribué à l’élaboration de cette boîte à outils. Nous n’aurions pas pu réaliser cette première version de la boîte à outils sans le soutien financier du ministère britannique du Développement international et les contributions inestimables de la FIPF, de John Snow, Inc., de la Women’s Refugee Commission, du FNUAP et de l’IAWG. Nous sommes reconnaissants à l’organisation CARE pour le financement de la bourse qui a permis à Jennifer Schlecht de participer au FP2020, et de nous aider à établir ce partenariat avec des collègues du domaine de l’humanitaire.

Beth Schlachter

Directeur exécutif

Family Planning 2020

À propos de cette boîte à outils

L’objectif de cette boîte à outils est de rassembler les enseignements et les orientations actuels comme point de départ pour que les parties prenantes entament le travail de préparation en matière de SSR. Dans le cadre de la SSR, le domaine de la préparation est relativement nouveau et en pleine expansion. Un effort collectif plus important est nécessaire pour évaluer l’incidence de la préparation et faire avancer le domaine. Cet effort constitue la première ébauche d’un projet d’orientations de la préparation en matière de SSR, et est destiné aux essais sur le terrain. La présente boîte à outils reconnaît le travail de longue date effectué dans le domaine de la gestion des situations d’urgence et des risques de catastrophe, et s’efforce de faire le lien entre ce travail et le domaine de la santé sexuelle et reproductive, axé sur les droits humains et sur les personnes.

Le travail relatif à la présente boîte à outils a commencé en début 2019 et s’est achevé en juin 2020, bien après que l’épidémie du virus COVID-19 ne soit devenue une pandémie. La COVID-19 a mis en évidence l’importance de la préparation et le prix fort à payer faute de préparation aux risques. Au-delà de l’accent mis actuellement sur la préparation et la riposte à la COVID-19, cette boîte à outils adopte une approche tous risques.