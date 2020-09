Avant-propos

La fermeture globale des écoles en raison du COVID-19 a touché plus de 1,5 milliard d’enfants des écoles primaires et secondaires. Les gouvernements nationaux sont félicités pour leur réaction rapide, qui a permis de proposer des solutions de remplacement par le biais de plateformes en ligne, de cours télévisés ou de la distribution rapide de documents imprimés à ceux qui n’ont pas accès à l’internet ou à la télévision.

Toutefois, malgré ces grands efforts, de nombreux enfants n’ont pas réussi à suivre leurs études en raison de l’inégalité d’accès à l’éducation à distance, et du soutien à l’apprentissage limité des enseignants et/ou des parents. La Banque mondiale estime qu’en moyenne, l’éducation d’un enfant a été retardée d’environ six mois, ce qui représente 10 000 milliards de dollars de perte de revenus pour l’économie mondiale. En outre, la fermeture des écoles a signifié que des interventions vitales telles que l’accès aux programmes de repas scolaires, aux services de santé et à la protection n’étaient pas possibles.

Bien que la pandémie de COVID-19 soit loin d’être terminée, dans de nombreux pays les écoles se préparent maintenant à rouvrir leurs portes. Les mesures nationales nécessaires pour garantir que les écoles fonctionnent en toute sécurité, telles que l’éloignement physique et les protocoles en vue d’un éventuel confinement futur, auront des répercussions sur l’enseignement et l’apprentissage à l’avenir.

L’un des principaux enseignements tirés de ces derniers mois est le rôle important que vous, les enseignants, jouez pour faire en sorte que l’apprentissage se poursuive. Une fois que les écoles rouvriront, beaucoup dépendra des enseignants pour s’assurer que les enfants poursuivent leur éducation dans un environnement sain et sûr et pour rattraper les connaissances et les compétences qui ont pu être perdues.

Prêt au retour: dossier de formation à la préparation des enseignants vous guidera à travers une réflexion sur l’impact du COVID-19 sur les pratiques pédagogiques quotidiennes et vous fournira des conseils et des suggestions que vous pourrez appliquer en classe. Les informations fournies ici ne sont qu’une première introduction ; nous espérons que vous les trouverez instructives et utiles, que vous explorerez les sujets plus en profondeur, que vous en discuterez avec vos collègues et que vous utiliserez les ressources disponibles qui vous permettront de changer durablement la vie de vos élèves.

Ted Chaiban