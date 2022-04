Pourquoi la localisation est-elle importante dans les interventions d'urgence sanitaire ?

Avec les autorités sanitaires, les acteurs de la santé non étatiques sont des partenaires importants dans le contrôle des épidémies et la réponse aux urgences sanitaires.

Les communautés ne sont pas des acteurs passifs des interventions sanitaires. Impliquer la communauté augmente l'acceptation de la réponse aux urgences sanitaires.

Les ONG et les acteurs locaux de la santé sont déjà sur le terrain au début d'une crise et sont les premiers intervenants essentiels pour aider à briser la chaîne de transmission (en cas d'épidémie) ou à mobiliser les fournitures et les personnes avant les autorités locales/nationales (MOH) et l'appui de l'ONU/ONGI.

Dans un conflit multidimensionnel où l'accès est limité, les ONG et les acteurs locaux de la santé sont mieux placés pour atteindre les populations au-delà des lignes de contrôle ou des terrains difficiles. Les communautés locales connaissent mieux leur environnement, et les partenaires nationaux des Nations Unies et des ONG internationales peuvent travailler avec elles (par exemple, dans la détection des cas, la recherche des contacts) pour assurer la continuité de la prestation de services tout en tenant compte des risques de sécurité des acteurs locaux.

Les membres locaux et communautaires du Groupe Santé sont les mieux placés pour être immédiatement impliqués dans une réponse en tant que partenaires/parties prenantes, dans le cadre de tout système de gestion des incidents (IMS) mis en place dans le cadre de l'Emergency Response Framework de l'OMS.

Travailler avec les acteurs de la santé locaux aide les autorités sanitaires et l'OMS à identifier et à répondre aux transmissions des maladies au niveau communautaire. Comme on le voit dans les pays avec de grands clivages urbains-ruraux comme la RD Congo, les communautés peuvent avoir leur propre perception des risques qui influencent leur acceptation des conseils de santé et peuvent préférer les acteurs de santé locaux, considérés comme ayant plus d'empathie malgré leur manque d'expertise. Cela n'exclut pas un rôle pour les experts en santé, mais donne plutôt aux acteurs communautaires un rôle de sensibilisation de la communauté sur la nécessité que les conseils d'experts en santé doivent être acceptés et suivis.