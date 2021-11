Pour venir à bout du sida, M. Guterres met avant la force mobilisatrice des communautés et l’investissement dans la couverture santé universelle

SG/SM/21042

On trouvera ci-après le message du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, à l’occasion de la Journée mondiale du sida, célébrée le 1er décembre:

En cette Journée mondiale du sida, arrêtons-nous sur les inégalités qui interviennent dans le contexte du VIH et du sida. S’il est encore possible de mettre un terme à l’épidémie d’ici à 2030, il faudra néanmoins redoubler d’efforts et faire preuve d’une plus grande solidarité. L’Assemblée générale des Nations Unies a récemment adopté un nouveau plan audacieux pour accélérer les progrès, notamment en fixant de nouvelles cibles à atteindre d’ici à 2025.

Pour venir à bout du sida – et renforcer la résilience face aux pandémies de demain – il nous faut agir collectivement. Il s’agit notamment de s’inspirer de la force mobilisatrice des communautés pour faire bouger les lignes, lutter contre la stigmatisation et supprimer les lois, politiques et pratiques discriminatoires et punitives.

Nous devons également lever les obstacles financiers aux soins de santé et investir davantage dans les services publics essentiels afin que chaque personne, où qu’elle soit, puisse bénéficier d’une couverture sanitaire universelle. Ainsi sera-t-il possible de garantir l’égalité d’accès à la prévention, au dépistage, au traitement et à la prise en charge du VIH, y compris aux vaccins et aux services liés à la COVID‑19.

Ensemble, renouvelons notre engagement à mettre fin aux inégalités et à vaincre le sida.

