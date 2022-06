Pour inverser « une spirale infernale » et protéger notre avenir de la sécheresse, le Secrétaire général appelle à prendre soin de nos sols et de leur biodiversité

SG/SM/21325

On trouvera ci-après le message du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, à l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée le 17 juin:

Dans toutes les régions, les sécheresses sont de plus en plus fréquentes et intenses.

Le bien-être de centaines de millions de personnes est compromis par la multiplication des tempêtes de sable, des incendies de forêt, des mauvaises récoltes, des déplacements de population et des conflits.

D’ici le milieu du siècle, les trois quarts de la population mondiale pourraient connaître la sécheresse.

Les changements climatiques en sont une cause majeure, mais notre gestion des terres porte aussi sa part de responsabilité.

La moitié de la population mondiale est déjà aux prises avec les conséquences de la dégradation des terres, les femmes et les filles payant le plus lourd tribut.

Il est en notre pouvoir d’inverser cette spirale infernale et c’est même notre devoir.

En garantissant la productivité des terres et des sols, il est possible de lutter contre les changements climatiques à moindre coût, tout en protégeant les plus défavorisés, ainsi que d’améliorer les moyens de subsistance et le bien-être des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde.

L’accès des femmes à la propriété foncière est également un élément crucial de la restauration des terres.

Nous pouvons réhabiliter les sols pour une fraction des dépenses qui sont actuellement consenties dans des subventions nuisibles à l’environnement.

Chaque dollar investi dans la restauration des terres peut générer 30 fois plus de bénéfices.

En Afrique, l’initiative Muraille verte pour le Sahara a déjà permis de restaurer des millions d’hectares et créé des milliers d’emplois, de Dakar à Djibouti.

Néanmoins, la tâche reste immense.

C’est en prenant soin de nos sols et de leur biodiversité que nous pouvons lutter contre la crise climatique et contribuer à tous nos objectifs de développement durable.

Agissons dès maintenant pour protéger notre avenir de la sécheresse.

