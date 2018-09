Politique du Secrétariat de la Fédération internationale relative à la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels et à leur prévention

2. Introduction

2.1. En tant qu’organisation humanitaire et conformément à son mandat, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (« Fédération internationale ») a l’obligation de respecter et de protéger les personnes vulnérables exposées à des risques. En tant que composante du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Fédération internationale est présente aux niveaux mondial et local.

2.2. Les actes d’exploitation et les abus sexuels commis à l’encontre des personnes que la Fédération internationale s’efforce d’aider font partie des cas les plus graves de manquement à la mission de l’Organisation. Bien que le secteur humanitaire se penche sur cette question depuis des décennies, de nouveaux cas continuent de voir le jour et de nombreux autres ne sont pas signalés par crainte de représailles. Il est donc crucial que la Fédération internationale prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels actes ne soient commis en son sein et pour gérer de manière adéquate les cas qui pourraient malgré tout survenir. Bien que la présente politique ne couvre que les actes d’exploitation et les abus sexuels commis par le personnel de la Fédération internationale, elle peut également servir de référence pour l’élaboration, par les Sociétés nationales, de leurs propres politiques relatives à la protection contre l’exploitation et les abus sexuels.

2.3. Le Code de conduite de la Fédération internationale interdit toute forme d’exploitation et d’abus sexuel à l’encontre de toute personne, dont les personnes qui « attendent ou reçoivent de la Fédération protection ou assistance ». L’interdiction couvre également l’utilisation de tout matériel offensant et toute offre « d’argent, d’emploi, de biens ou de services en échange de relations sexuelles, de faveurs sexuelles et d’autres comportements humiliants, dégradants ou exploiteurs ». L’utilisation de professionnel(le)s du sexe est également interdite.

2.4. En 2015, la XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a adopté la résolution 3, qui condamne la violence sexuelle et sexiste quelles que soient les circonstances, en particulier dans les conflits armés, les situations de catastrophe et autres situations d’urgence. La résolution 3 appelle également toutes les composantes du Mouvement « à adopter et à appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard des actes d’exploitation ou des abus sexuels commis par leur personnel ou leurs volontaires à l’encontre des bénéficiaires, et à prendre des sanctions à l’encontre de ceux qui seraient coupables de tels actes ».

2.5. En outre, la Fédération internationale s’est jointe aux organisations partenaires du Comité permanent interorganisations pour approuver en 2015 la Déclaration de haut niveau sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels.