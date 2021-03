Politique du HCR Sur la prévention, l’atténuation des risques et la prise en charge en matière de violence basée sur le genre - UNHCR/HCP/2020/01

1. OBJET

La violence basée sur le genre constitue une grave violation des droits humains fondamentaux et un problème majeur de santé publique. Souvent passée sous silence, elle se manifeste pourtant dans n’importe quel contexte. Partout dans le monde, les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par cette forme de violence et elles courent davantage de risques d’y être exposées. La violence basée sur le genre peut toucher tous les demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les rapatriés (collectivement dénommés les « personnes relevant de la compétence du HCR »), indépendamment de leur âge, de leur sexe ou d’autres considérations liées à la diversité.

La présente Politique vient consolider les progrès majeurs que le HCR et ses partenaires ont accomplis en vue de prévenir la violence basée sur le genre, d’en atténuer les risques et d’assurer la prise en charge des survivant-e-s. Elle valide institutionnellement également le travail du HCR sur la violence basée sur le genre, qui se fonde sur une responsabilité collective de toute l’Organisation et qui requiert l’engagement et le soutien de tout son personnel.

La présente Politique a les objectifs complémentaires suivants :

Réduire le risque de violence basée sur le genre pour toutes les personnes relevant de la compétence du HCR ;

Fournir un accès approprié et en temps voulu à des services de qualité à l’ensemble des survivantes.

Cette Politique reconnaît le fait que les femmes, les filles, les hommes ou les garçons peuvent tous être exposés à la violence basée sur le genre. La Politique met au premier plan non seulement la nécessité d’intervenir une fois la violence commise, mais aussi la prévention de la violence basée sur le genre en s’attaquant à ses causes profondes et en plaçant l’égalité des genres au coeur de tous les aspects des activités du HCR. Elle met également en avant l’obligation d’atténuer les risques de violence basée sur le genre et d’observer le principe consistant à « ne pas nuire ». Pour prendre des mesures concrètes en vue d’atteindre l’objectif plus large visant à éliminer la violence basée sur le genre, le HCR doit pouvoir compter sur un leadership institutionnel et transversal fort.